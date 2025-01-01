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Киноафиша Фильмы Человек человеку волк Цитаты из фильма Человек человеку волк

Цитаты из фильма Человек человеку волк

Troy Богарт был лучшим — королём.
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Mad Dog [Лицо искажается в зеркале]
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Troy Можешь заткнуть этого малыша? Нет, ты знаешь как. Где эта штука, что кладут в рот этому чёртову малышу? Как она называется?
Mad Dog Эээ, соска?
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Troy Ты когда-нибудь был внутри, препод? В тюрьме?
Charles Да, сэр.
Troy Тогда ты знаешь. Человек с прошлым, человек, который ошибался. Говорят, что прощают, но на самом деле нет. Они всегда смотрят на тебя, пытаются поймать на чём-то. Всё, чего мы хотим... чёрт, всего лишь справедливости.
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Troy Чёрт!
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Mad Dog Твои проблемы закончились, Шила.
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El Greco Рад тебя снова видеть. Держи, пересчитай. Это 5 тысяч баксов. Можешь потом отдать. Даже не благодарить надо. Только не трать их на этих лохов. Дело? Это мой знакомый. Армянин. Бывший, на самом деле. Был заместителем прокурора, занимался наркотиками. Потом ему надоело смотреть, как он беднеет, а его клиенты богатеют, и он перешёл на другую сторону. Купил большой дом в Брэнтлоу, завёл себе киску на стороне. Девка хитрая, но теперь у него проблема. Нужно бабло, о котором жена не знает. Короче, он подставляет своих бывших клиентов. Тебе он понравится, он твой парень, Трой. Это будет обезьяна из восточного Кливленда, зовётся Лунным Человеком. Раньше звали Пузырь, пока бабки не получил, теперь зовут Страж. Любит прикидываться дурачком. Говорит моему армянину: «Эй, мистер Кряк». Он так говорит, мол, «Эй, мистер Кряк, если ты такой умный, а я такой тупой, почему у меня 5 миллионов, а ты на меня работаешь?» Купил дом в Роки Ривер. Большой, кричащий, и требует ремонта. Знаешь тот район Кливленда? У него есть здоровенный дурак, которого он считает телохранителем. Любит ездить на БМВ 7-й серии, но не в гетто. Поэтому у него 4-5 старых тачек. Меняет их местами, знаешь, как это у них принято. Но вот где ты нужен: в доме в Роки Ривер он не хранит ничего стоящего, так что надо найти, где у него заначка. Вот у тебя есть Дизель... Нет, нет. Не Безумный Пёс. Ха-ха-ха. Нет, серьёзно? Чёрт. Как говорил старый мудрец, человек убивает за то, что любит. Держи его подальше от меня. Такие параноики меня пугают.
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