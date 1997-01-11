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Луна Швайгер
Луна Швайгер
Luna Schweiger
О персоне
Фильмография
Луна Швайгер
Luna Schweiger
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Дата рождения
11 января 1997
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Луна Швайгер
Родилась 11 января 1997 года. Берлин, Германия.
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Фильмография Луна Швайгер
Безбашенный Ник
боевик, триллер, комедия
2016, Германия
4.0
Чистилище
комедия, боевик, криминал, детектив
2016, Германия
0.0
Добро пожаловать в Гамбург
комедия
2013, Германия
5.0
Ангел - хранитель
триллер
2012, Германия
7.0
Фантомная боль
драма
2009, Германия
7.0
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