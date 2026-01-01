Ник Чиллер – следователь немецкой полиции, разваливший не один преступный план. Вместе с напарником Гюмером он уже год планомерно трудится в портовом городе Гамбурге, кулаком и дедукцией выводя на чистую воду наркоторговцев, сутенеров, убийц и мошенников. Ник один растит дочь-подростка, и в последнее время с ней всё труднее находить общий язык – переходный возраст дает о себе знать. Но хуже всего другое – матерые наркоторговцы, которых Ник ранее отправил в тюрьму, выходят на свободу, и они очень хотят отомстить бесстрашному полицейскому за прошлые обиды. История принимает опасный оборот, и очень быстро становится не понять – где друзья, а где враги. В главной роли – знаменитый немецкий актер Тиль Швайгер («Достучаться до небес», «Бесславные ублюдки»). «Невыносимая боль (Сильная боль)» - третий из пяти фильмов про полицейского Ника Чиллера. Предыдущие фильмы: «Добро пожаловать в Гамбург», «Объявлена охота». Далее смотрите: «Объявлена охота (Награда за поимку)», «Чистилище» и «Безбашенный Ник».