Три дома, 2008

Три истории об одном рисунке, отделенные тремя столетиями.



Одна история происходит в девятнядцатом веке. В большом фамильном доме мужчина среднего возраста постоянно разговаривает со своей мертвой женой и действует так, как будто они живут вместе. Старший брат, живший с ним в том же доме, переживает состояние брата и просит у друга семьи, знаменитого психиатра, о помощи. Психиатр приезжает поставить диагноз, но после встреч и разговоров с пациентом он решает, что тот не нуждается в медицинской помощи. В знак благодарности пациент дарит врачу рисунок своей жены «Две Совы».



Вторая история развивается во время второй мировой войны. Советского генерала находят мертвым в квартире своей любовницы. Она так же находит рисунок «Две Совы», принадлежавший её семье.



Герой третьей новеллы, современный городской парень, совершает поступок, чуждый его морали. Семья его девушки находит полотно, которое досталось им от бабушки, но настоящего владельца не интересуют эти семейные истории и он не желает продать им рисунок. Молодой человек решает украсть полотно для неё.