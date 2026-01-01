Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маурицио Бенини Maurizio Benini
Киноафиша Персоны Маурицио Бенини

Маурицио Бенини

Maurizio Benini

Популярные фильмы

TheatreHD: Мария Стюарт 8.9
TheatreHD: Мария Стюарт (2020)
TheatreHD: Любовный напиток 8.9
TheatreHD: Любовный напиток (2012)
Роберто Девере 8.6
Роберто Девере (2016)

Фильмография Маурицио Бенини

Жанр
Год
TheatreHD: Мария Стюарт 8.9
TheatreHD: Мария Стюарт Maria Stuarda
опера 2020, США
TheatreHD: Семирамида 8.2
TheatreHD: Семирамида Metropolitan Opera: Semiramide
опера 2018, США
Роберто Девере 8.6
Роберто Девере Roberto Devereux
опера 2016, США
Мария Стюарт 6.3
Мария Стюарт Maria Stuarda
опера 2012, США
TheatreHD: Любовный напиток 8.9
TheatreHD: Любовный напиток L'elisir d'amore
опера 2012, США
Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет
Прислушайтесь и все поймете: кто озвучивает Илью Муромца — оказалось, два актера, а не один
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше