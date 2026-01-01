Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маурицио Бенини
Maurizio Benini
Киноафиша
Маурицио Бенини
Маурицио Бенини
Maurizio Benini
Популярные фильмы
8.9
TheatreHD: Мария Стюарт
(2020)
8.9
TheatreHD: Любовный напиток
(2012)
8.6
Роберто Девере
(2016)
Фильмография Маурицио Бенини
Жанр
Все
Опера
Год
Все
2020
2018
2016
2012
Все
5
Фильмы
5
Актер
4
Режиссер
1
8.9
TheatreHD: Мария Стюарт
Maria Stuarda
опера
2020, США
8.2
TheatreHD: Семирамида
Metropolitan Opera: Semiramide
опера
2018, США
8.6
Роберто Девере
Roberto Devereux
опера
2016, США
6.3
Мария Стюарт
Maria Stuarda
опера
2012, США
8.9
TheatreHD: Любовный напиток
L'elisir d'amore
опера
2012, США
