Мария Паком Maria Pacôme
Дата рождения
18 июля 1923
Возраст
95 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
1 декабря 2018
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Прекрасное лето 1914 года 6.3
Прекрасное лето 1914 года (1996)
Танцуй со мной 6.3
Танцуй со мной (1959)
Рассеянный 6.2
Рассеянный (1970)

Фильмография Мария Паком

Жанр
Год
Плохое настроение 4.6
Плохое настроение Mauvais esprit
комедия 2003, Франция / Испания
Прекрасное лето 1914 года 6.3
Прекрасное лето 1914 года Le bel été 1914
драма 1996, Франция
Последний поцелуй 5.2
Последний поцелуй Le dernier baiser
драма 1977, Франция / Бельгия
Рассеянный 6.3
Рассеянный Le distrait
комедия 1970, Франция
Злоключения китайца в Китае 6.2
Злоключения китайца в Китае tribulations d'un chinois en Chine, Les
комедия, приключения 1965, Франция / Италия
Танцуй со мной 6.3
Танцуй со мной Come Dance with Me! / Voulez-vous danser avec moi?
детектив, криминал, драма 1959, Франция / Италия
