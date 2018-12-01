Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мария Паком
Maria Pacôme
Киноафиша
Персоны
Мария Паком
Мария Паком
Maria Pacôme
Дата рождения
18 июля 1923
Возраст
95 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
1 декабря 2018
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Путешественник
Популярные фильмы
6.3
Прекрасное лето 1914 года
(1996)
6.3
Танцуй со мной
(1959)
6.2
Рассеянный
(1970)
Фильмография Мария Паком
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Год
Все
2003
1996
1977
1970
1965
1959
Все
6
Фильмы
6
Актер
6
4.6
Плохое настроение
Mauvais esprit
комедия
2003, Франция / Испания
6.3
Прекрасное лето 1914 года
Le bel été 1914
драма
1996, Франция
5.2
Последний поцелуй
Le dernier baiser
драма
1977, Франция / Бельгия
6.3
Рассеянный
Le distrait
комедия
1970, Франция
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.2
Злоключения китайца в Китае
tribulations d'un chinois en Chine, Les
комедия, приключения
1965, Франция / Италия
6.3
Танцуй со мной
Come Dance with Me! / Voulez-vous danser avec moi?
детектив, криминал, драма
1959, Франция / Италия
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
Эти 3 российских сериала выйдут под конец зимы 2026 года: один из них — новинка на НТВ
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667