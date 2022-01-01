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Прекрасное лето 1914 года
Прекрасное лето 1914 года, 1996: актеры и роли
Le bel été 1914
Прекрасное лето 1914 года
1996 / Франция
6.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Прекрасное лето 1914 года, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристиан Де Шалонж
Christian de Chalonge
В ролях
Клод Риш
Claude Rich
Мария Паком
Maria Pacôme
Ипполит Жирардо
Hippolyte Girardot
Жюдит Анри
Judith Henry
Марианн Деникур
Marianne Denicourt
Филипп Торретон
Philippe Torreton
Эммануэль Салинжер
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