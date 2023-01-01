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Змеиное яйцо Змеиное яйцо
Киноафиша Фильмы Змеиное яйцо Змеиное яйцо, 1977: актеры и роли
The Serpent's Egg Змеиное яйцо 1977 / США / ФРГ
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Змеиное яйцо, 1977: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ингмар Бергман Ингмар Бергман Ingmar Bergman
В ролях
Лив Ульман Лив Ульман Liv Ullmann Дэвид Кэрредин David Carradine Хайнц Беннент Heinz Bennent Тони Бергер Toni Burger Кристиан Беркель Кристиан Беркель Christian Berkel Паула Бранд Paula Braend Герт Фрёбе Gert Fröbe
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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2023, Россия, драма
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