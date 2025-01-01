Inspector Bauer
Возможно, вы сможете помочь мне с семью нераскрытыми смертями.
Abel Rosenberg
Завтра всё исчезнет. Зачем париться из-за нескольких убийств?
Inspector Bauer
Скажу тебе, Розенберг. Я парюсь ради себя. Я знаю, что катастрофа может случиться через несколько часов. Говорят, курс доллара — пять миллиардов марок. Французы оккупировали Рур. Мы только что выплатили миллиард в золоте британцам. На каждом прокл#том предприятии — большевистские агитаторы. В Мюнхене некий господин Гитлер готовит путч с тысячами голодных солдат и сумасшедших в мундире. У нас правительство, которое не знает, куда деваться. Все боятся. Я тоже. Я не могу спать от страха. Ничего не работает нормально, кроме страха. В пятницу я хотел поехать в Штеттин к своей старой матери. Ей будет 80. Но расписания уже не было. Был поезд, который, может, поедет, но расписания — нет, Розенберг. Представь себе! Германия без расписаний! Так что же делает инспектор Бауэр? Инспектор Бауэр делает свою работу. Он пытается создать маленький участок порядка и разума посреди хаоса. И он не один, Розенберг. По всей Германии миллионы и миллионы мелких чиновников, таких же испуганных, делают ровно то же самое. Ты каждый день бухашь, да? Это тоже нормально, Розенберг. Но я был бы счастливее, если бы ты раскачивался на трапеции с друзьями. Вот так ты бы эффективнее боролся со страхом. Теперь ты знаешь, почему я сижу здесь, расследую что-то, что считаю крайне странным, если не сказать ужасным. А теперь прошу тебя помолчать несколько минут, пока я напишу пару строк инспектору Ломанну, который работает над другим делом, тоже кажущимся безумным.