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Киноафиша Фильмы Змеиное яйцо Цитаты из фильма Змеиное яйцо

Цитаты из фильма Змеиное яйцо

Abel Rosenberg Я просыпаюсь от кошмара и понимаю, что настоящая жизнь хуже сна.
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Hans Vergerus [объясняет Абелю Розенбергу предстоящие социальные и политические события в Германии] Это как змеиное яйцо. Сквозь тонкую перепонку ясно виден уже совершенный рептилий.
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Inspector Bauer Так что же делает инспектор Бауэр? Инспектор Бауэр делает свою работу. Он пытается создать маленький островок порядка и разума посреди хаоса. И он не один, Розенберг. По всей Германии миллионы и миллионы мелких чиновников, таких же напуганных, делают ровно то же самое. Ты каждый день напиваешься, да? Это тоже уважаемо, Розенберг. Но я бы был счастливее, если бы ты крутился на трапеции с друзьями. Так ты бы эффективнее боролся со своим страхом.
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Abel Rosenberg У меня голова раскалывается! Ты уверена, что газ не протекает?
Manuela Rosenberg Нет, не протекает.
Abel Rosenberg Откуда ты знаешь?
Manuela Rosenberg Потому что я пробовала.
Abel Rosenberg Так ты всё же думала, что он протекает, да?
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Manuela Rosenberg Вся эта вина — слишком тяжёлая ноша для меня! Я чувствую, что это из-за меня Макс покончил с собой. Ты отвечаешь за кого-то, а потом не справляешься со своими обязанностями и стоишь, опустошённый и с позором, задаваясь вопросом, что ты мог бы сделать.
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Manuela Rosenberg Знаешь, что самое ужасное? У людей нет будущего. Люди потеряли будущее.
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Hollinger Сегодняшнее существование — это сплошной ужас.
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Abel Rosenberg Почему я должен здесь оставаться?
Inspector Bauer Возможно, вы сможете помочь мне с семью нераскрытыми смертями.
Abel Rosenberg Завтра всё исчезнет. Зачем париться из-за нескольких убийств?
Inspector Bauer Скажу тебе, Розенберг. Я парюсь ради себя. Я знаю, что катастрофа может случиться через несколько часов. Говорят, курс доллара — пять миллиардов марок. Французы оккупировали Рур. Мы только что выплатили миллиард в золоте британцам. На каждом прокл#том предприятии — большевистские агитаторы. В Мюнхене некий господин Гитлер готовит путч с тысячами голодных солдат и сумасшедших в мундире. У нас правительство, которое не знает, куда деваться. Все боятся. Я тоже. Я не могу спать от страха. Ничего не работает нормально, кроме страха. В пятницу я хотел поехать в Штеттин к своей старой матери. Ей будет 80. Но расписания уже не было. Был поезд, который, может, поедет, но расписания — нет, Розенберг. Представь себе! Германия без расписаний! Так что же делает инспектор Бауэр? Инспектор Бауэр делает свою работу. Он пытается создать маленький участок порядка и разума посреди хаоса. И он не один, Розенберг. По всей Германии миллионы и миллионы мелких чиновников, таких же испуганных, делают ровно то же самое. Ты каждый день бухашь, да? Это тоже нормально, Розенберг. Но я был бы счастливее, если бы ты раскачивался на трапеции с друзьями. Вот так ты бы эффективнее боролся со страхом. Теперь ты знаешь, почему я сижу здесь, расследую что-то, что считаю крайне странным, если не сказать ужасным. А теперь прошу тебя помолчать несколько минут, пока я напишу пару строк инспектору Ломанну, который работает над другим делом, тоже кажущимся безумным.
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Manuela Rosenberg Хватит нести мне чушь, как сумасшедшая. Если хочешь уйти — уходи!
Abel Rosenberg То есть ты хочешь, чтобы я ушёл?
Manuela Rosenberg Я просто говорю — если хочешь уйти, можешь уйти. Я сделала всё, что могла, чтобы мы были вместе. Я больше не могу так продолжать. Ты меня слышишь? Я больше не могу! Мне плевать на твой страх! Мне плевать на тебя!
Abel Rosenberg То есть ты хочешь, чтобы я ушёл.
Manuela Rosenberg Нет.
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Manuela Rosenberg Преимущество знакомства с влиятельными людьми в том, что на завтрак можно пить настоящий кофе. Костёр хорошо разгорелся, но дойдёт до настоящего жара ещё не скоро.
Abel Rosenberg Ты дрова тоже таким же способом достаёшь?
Manuela Rosenberg На самом деле, я знаю лесника. Но вот с маслом всё сложнее — никого не знаю, так что придётся есть варенье. На этикетке написано, что оно из химии.
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Manuela Rosenberg Хватит меня пилить. Ты звучишь как ревнивый муж.
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Manuela Rosenberg Это очень приличное бордель. Только для дипломатов, главных редакторов и известных актёров. О, там так изысканно.
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Mikaela Пойдем ко мне. Там тепло. Можешь взять, как хочешь. У тебя же доллары есть, правда?
Abel Rosenberg Пошёл на х###!
Mikaela [смеясь] Ты думаешь, где мы вообще?
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Inspector Bauer Ты не очень разговорчив, да, Розенберг? Можешь объяснить, где ты был вечером в воскресенье, 28 октября? Не можешь?
Abel Rosenberg Я был пьян. Спроси меня про 19 октября. Тогда я тоже был пьян. Я пью каждую ночь с тех пор, как ушёл из цирка.
Inspector Bauer Что-то не сходится.
Abel Rosenberg Неужели?
Inspector Bauer Если ты был так известен... хороший доход, хорошая репутация... зачем ты начал пить?
Abel Rosenberg Я — алкоголик.
Inspector Bauer Знаменитый артист на трапеции... алкоголик?
Abel Rosenberg Возможно, я не чувствовал себя желанным в вашем прекрасном городе.
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Hollinger Тебе нужны деньги? Я могу одолжить. Смотри. Вот миллиардчики. Бери. Мне они не нужны.
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Manuela Rosenberg Знаешь, на самом деле хорошо, когда у тебя температура. Можно мечтать. Засыпаешь — и просыпаешься. Всё смешивается. Вдруг тебе снова шесть лет, а потом мне — пятнадцать. Всё так ясно.
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Abel Rosenberg Извините за вопрос. Что мне делать?
Dr. Soltermann Видите эти серые папки?
Dr. Silbermann Есть желтые папки попроще. Ваша первая задача — переписать содержимое серых папок...
Dr. Soltermann А потом перенести его в желтые, после чего пронумеровать и пронумеровать их так же, как и серые. Удачи, господин Розенберг.
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The Priest Мы... Мы живём так далеко от Бога... так далеко, что он, наверное, не слышит нас, когда мы молимся о помощи. Поэтому... мы должны помогать друг другу, дарить друг другу прощение, которое далёкий Бог нам отказывает. Я... говорю вам... вы прощены за смерть вашего мужа. Вы больше не виноваты. Я прошу вашего прощения... за моё равнодушие... и мою безразличие. Вы прощаете меня?
Manuela Rosenberg Да, я прощаю вас.
The Priest Это всё, что мы можем сделать.
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Hans Vergerus Кажется, я тебя узнаю. Мы вместе курили первую сигарету? Нет? А если я скажу Амальфи, летний день 26 лет назад... Наши родители имели дачи по соседству. У тебя была старшая сестра... как её... Ребекка. Верно?
Abel Rosenberg Не могли бы вы меня пропустить? Я спешу.
Hans Vergerus Конечно... Абель Розенберг.
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Abel Rosenberg Мы раньше летние каникулы проводили в Амальфи. А у мамы были проблемы с лёгкими. Макс и я играли с мальчиком по имени Ганс Вергерус. Его родители были из Дюссельдорфа. Отец — какой-то большой чин, вроде судьи Верховного суда или что-то в этом роде. Маме Ганс не нравился. Пожалуй, никому он не нравился. Но все считали его каким-то гением. Однажды... мы поймали кота и привязали. Ганс его вскрыл. Кот был ещё жив. Он показал мне, как у него бьётся сердце.
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Inspector Bauer Причина самоубийства твоего брата? Депрессия? Несчастная любовь? Алкоголизм? Наркотики? Нервный срыв? Просто надоело жить?
Abel Rosenberg Не знаю.
Inspector Bauer Необъяснимый порыв, так? Что ж, бывает.
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Hans Vergerus Это эксперимент по изучению сопротивления. Эта женщина, 30 лет, добровольно взялась ухаживать за четырёхмесячным ребёнком с повреждением мозга, который кричит днём и ночью. Мы хотели увидеть, что случится с этой вполне нормальной, довольно умной женщиной, если запереть её с ребёнком, который не перестаёт кричать. Как видите, спустя 12 часов она ещё вполне сдержанна. Теперь же прошло 24 часа. Мы видим, что она изменилась. Её сочувствие к больному ребёнку исчезло, чувства уступили место глубокой депрессии, которая, в свою очередь, парализует всякую инициативу. Она оставила ребёнка на произвол судьбы. Здесь мы чётко видим, что у неё появилась мысль избавиться от ребёнка. Но прошло ещё шесть часов, прежде чем она осуществила свой замысел — поразительное сопротивление. К сожалению, наша камера не смогла заснять сам момент. Наша техника ещё не совершенна. Хотели бы вы увидеть продолжение?
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Dr. Soltermann Убей меня, господин Розенберг. Я не буду сопротивляться. Моё тело слабо, но душа сильна и спокойна.
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Hans Vergerus Вы, наверное, думаете, как нам удалось уговорить кого-то добровольно согласиться на такой эксперимент. Без проблем, уверяю вас. Люди готовы на всё ради немного денег и нормального обеда.
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Dr. Soltermann Там, в Мюнхене, происходит неслыханное. Родился спаситель. Роды проходят в боли и крови. Надвигается страшное время. Но что значат 30 или 40 лет страданий и смерти? Что значим я или ты? Что значат даже миллионы жизней? Людей много, господин Розенберг.
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Hans Vergerus Через день или два, может быть, даже завтра, националистические отряды в Южной Германии попытаются восстание под руководством невероятного болвана по имени Адольф Гитлер. Это будет колоссальный провал. У господина Гитлера нет ни ума, ни порядка. Он не понимает, какие огромные силы он собирается разбудить. Его унесёт, как засохший лист, в день, когда разразится буря.
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Hans Vergerus Посмотрите на эту фотографию. Посмотрите на всех этих людей. Они неспособны на революцию. Они слишком унижены, слишком напуганы, слишком подавлены. Но через десять лет... К тому времени десяти летние станут двадцатилетними, пятнадцатилетние — двадцатипятилетними. К ненависти, унаследованной от родителей, они добавят собственный идеализм и нетерпение. Кто-то выступит вперед и выразит свои невыраженные чувства словами. Кто-то пообещает будущее. Кто-то предъявит требования. Кто-то заговорит о величии и жертве. Молодые и неопытные передадут свою смелость и веру усталым и неуверенным. И тогда будет революция, и наш мир окунётся в кровь и огонь. Через десять лет, не больше, эти люди создадут новое общество, не имеющее равных в мировой истории. Старое общество строилось на чрезмерно романтических представлениях о доброте человека. Всё было очень сложно, потому что идеи не совпадали с реальностью. Новое общество будет основано на реалистичной оценке возможностей и ограничений человека.
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Hans Vergerus Я не монстр, Абель. То, что ты видел, — первые неуверенные шаги необходимого и логичного развития. Я знаю, ты рассказал инспектору Бауэру о своих переживаниях. Я также знаю, что правосудие, представленное этим медлительным инспектором, начало двигаться — медленно и скрипя. Он будет здесь скоро, с полицией и ржавыми ружьями. Но через несколько минут я откусю эту цианидную капсулу. Я думал сжечь архивы и уничтожить результаты нашей работы, но это показалось слишком мелодраматичным. Закон конфискует наши материалы и потом положит их на полку. Через несколько лет наука запросит документы и продолжит наши эксперименты в гигантских масштабах. Мы опережаем время, Абель. Нас ждет жертва. Это логично.
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Hans Vergerus Подопытному ввели инъекцию Танатоксина — вещества, вызывающего нестерпимые мучения. То, что вы сейчас увидите — человек, испытывающий невероятную агонию. Здесь он только что получил укол. Обратите внимание, он вполне уравновешен, смеётся и шутит. Кстати, необычайно хороший парень. Он учился на политолога в университете. Сейчас наступает состояние страха, которое с каждой минутой усиливается. Через несколько мгновений он покончит с собой. Смотрите внимательно. Всё происходит внезапно. Он берёт револьвер. Сначала вы его плохо видите. Теперь видите. Потом он направляет дуло в рот. Пистолет, конечно, не заряжен. Этот студент действительно застрелился через несколько дней, хотя действие Танатоксина уже прошло. Ваш брат, Макс, встретил такую же участь. Кстати, он был одним из наших лучших помощников. Он очень интересовался нашими экспериментами и хотел попробовать Танатоксин. Я отговаривал его, но он настоял.
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Hans Vergerus Это один из наших самых последних и интересных экспериментов. Подопытным вводят тщательно дозированный Капта Блю — практически без запаха газ. Сначала газ играет с центрами поведения, сбивая весь эмоциональный баланс. Подопытные лишаются социальных защит, теряют тормоза, безумно качаются между быстро меняющимися настроениями, которые ими овладевают. Их реакции настолько фарсовые, что порой трудно не рассмеяться. Конечно, повторное воздействие Капта Блю может вызвать необратимые повреждения.
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Inspector Bauer Кстати, господин Гитлер провалился с пивным путчем в Мюнхене. Вся эта затея была полным провалом. Господин Гитлер и его банда недооценили силу немецкой демократии.
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Hans Vergerus Человек — это уродство, извращение природы. Вот где начинается наша работа. Мы берём за основу и перестраиваем. Мы освобождаем производительные силы и сдерживаем разрушительные. Мы уничтожаем низшее и приумножаем полезное.
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Hans Vergerus Однажды ты сможешь рассказать обо всём этом тому, кто захочет слушать. Никто тебе не поверит, хотя любой, кто проявит хоть малейшее усилие, увидит, что нас ждёт в будущем. Это как змеиное яйцо. Сквозь тонкую оболочку ясно виден уже совершенный рептилий.
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Manuela Rosenberg Я не выношу правду.
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Narrator Вторник, 6 ноября. Газеты черны от страха, угроз и слухов. Правительство кажется бессильным. Кровавая схватка между экстремистскими партиями кажется неизбежной. Несмотря на всё это, люди идут на работу, дождь не прекращается, а страх поднимается, словно пар с булыжников. Его можно ощутить, как резкий запах. Все несут его, как нервный яд — медленно действующий яд, ощущаемый лишь как учащённый или замедленный пульс либо как приступ тошноты.
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Narrator Сцена — Берлин, вечер субботы, 3 ноября 1923 года. Пачка сигарет стоит четыре миллиарда марок, и почти все потеряли веру и в будущее, и в настоящее.
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Narrator В среду утром, 7 ноября, в Берлине нет молока. Многие продуктовые магазины закрыты. Им нечего продавать. Рейхсмарка практически перестала существовать. Кучки купюр теперь считают по весу, а на номинал больше не обращают внимания.
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Narrator Вечером в воскресенье, 11 ноября, Абель Розенберг сбежал от полиции, которая везла его на вокзал. Его больше никто не видел.
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