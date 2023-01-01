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Лучшие друзья навсегда
Best Friends Forever
Лучшие друзья навсегда , 2013
2013 / США
4.9
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10
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Рейтинг IMDb: 4.9
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Жанр:
драма
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О фильме
Художница комиксов и ее лучшая подруга отправляются в путешествие по мере приближения конца света.
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4.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность
1 час 53 минуты
Год выпуска
2013
Возраст
18+
Режиссер
Brea Grant
В ролях
Brea Grant
Вера Миао
Алекс Берг
Лесли Санта Круз
Джон Дэвис
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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