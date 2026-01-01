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О персоне
Фильмография
Наталья Рыбицкая
Natalia Rybicka
Киноафиша
Персоны
Наталья Рыбицкая
Наталья Рыбицкая
Natalia Rybicka
Дата рождения
1 октября 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.3
Кто никогда не жил
(2006)
6.3
Пятое время года
(2012)
5.6
Эксцентрики
(2015)
Фильмография Наталья Рыбицкая
5.6
Эксцентрики
Excentrycy, czyli po slonecznej stronie ulicy
комедия, мюзикл
2015, Польша
4.8
Польская сибириада
Syberiada polska
мелодрама, драма, исторический, военный
2013, Польша
6.3
Пятое время года
Piata pora roku
драма
2012, Польша
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6.3
Кто никогда не жил
Kto nigdy nie zyl
драма
2006, Польша
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