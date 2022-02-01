Оповещения от Киноафиши
Чао, паяц

Чао, паяц

Tchao pantin 18+
О фильме

Рассказ о двух одиноких людях - Ламберте и Бенсоуссане, их влиянии на жизнь друг друга. Премии "Сезар" за мужскую роль (Колюш), мужскую роль второго плана (Ришар Анконина - он же получил премию как актер-надежда), операторскую работу и звук.
Страна Франция
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1983
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 20 декабря 1983
Дата выхода
17 февраля 1985 США
20 декабря 1983 Франция
Производство Renn Productions
Другие названия
Tchao pantin, So Long, Stooge, Adiós, pelele, Am Rande der Nacht, Cao mali, Ciao amico, Cześć, pajacu, Destino violento, Tchau Mané, Viszlát, Pantin!, Чао, паяц, 꼭두각시여, 안녕, チャオ・パンタン
Режиссер
Клод Берри
В ролях
Колюш
Ришар Анконина
Аньес Сораль
Махмуд Земмоури
Филипп Леотар
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
10 голосов
7.3 IMDb
Отзывы о фильме

