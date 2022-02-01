Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино

«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть

«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)

Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей

Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери

Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина

В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь

В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете

Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8

Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»