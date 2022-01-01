Красные дипкурьеры, 1977

То, что наган нужно чувствовать пальцем, кожей, — это Янис усвоил давно. Вообще-то в Берлин должен был ехать не он. Но назначенный в поездку дипкурьер выбыл из строя. А дипломатическая почта ждать не могла, ну и кроме того, в Берлине Яниса ждала встречас Леной.



Вот он и согласился на несколько дней отложит свой отпуск. Кто же знал, что так выйдет. Заказчик был лаконичным и жестким: «Вся операции займет не более семи минут. Нужно, чтобы вы взяли почту и ушли. Нападение должно быть похоже на обычное дорожное ограбление»… Они не учли одного — диппочту везли Янис и его друг.