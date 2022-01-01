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Красные дипкурьеры Красные дипкурьеры
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Красные дипкурьеры, 1977

1977 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

То, что наган нужно чувствовать пальцем, кожей, — это Янис усвоил давно. Вообще-то в Берлин должен был ехать не он. Но назначенный в поездку дипкурьер выбыл из строя. А дипломатическая почта ждать не могла, ну и кроме того, в Берлине Яниса ждала встречас Леной.

Вот он и согласился на несколько дней отложит свой отпуск. Кто же знал, что так выйдет. Заказчик был лаконичным и жестким: «Вся операции займет не более семи минут. Нужно, чтобы вы взяли почту и ушли. Нападение должно быть похоже на обычное дорожное ограбление»… Они не учли одного — диппочту везли Янис и его друг.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 10 ноября 1977
Возраст 12+
Режиссер
Виллен Новак
В ролях
Игорь Старыгин
Игорь Старыгин
Михаил Матвеев
Наталья Вавилова
Наталья Вавилова
Леонид Неведомский
Денис Козлов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Красные дипкурьеры 2 постера
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Красные дипкурьеры
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