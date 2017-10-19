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Давид Гриеко
Давид Гриеко
David Grieco
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Давид Гриеко
David Grieco
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Дата рождения
19 сентября 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Давида Гриеко
Родился 19 сентября 1951 года. Рим, Италия.
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Фильмография Давида Гриеко
Козни. Последний сюжет Пазолини
биография, драма, криминал
2016, Италия / Франция
6.0
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В киноцентре «Чайка» состоится показ фильма «Козни. Последний сюжет Пазолини»
2 ноября в киноцентре «Чайка» стартуют специальные показы биографической драмы о великом итальянском режиссере и поэте «Козни. Последний сюжет Пазолини», которые пройдут в
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19 октября 2017 21:56
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