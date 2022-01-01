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Встречный
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Встречный, 1932

1932 / СССР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Рассказ о рабочих ленинградского турбинного завода, построивших первую советскую турбину.

6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1932
Премьера в России 7 ноября 1932
Премьера в мире 7 ноября 1932
Режиссер
Сергей Юткевич
В ролях
Владимир Гардин
Мария Блюменталь-Тамарина
Татьяна Гурецкая
Андрей Абрикосов
Андрей Абрикосов
Борис Тенин
Борис Тенин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Встречный 1 постер
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