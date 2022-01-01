Встречный, 1932

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о выходе в прокат О фильме Рассказ о рабочих ленинградского турбинного завода, построивших первую советскую турбину. Развернуть 6.4 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5 Продолжительность 1 час 58 минут Год выпуска 1932 Премьера в России 7 ноября 1932 Премьера в мире 7 ноября 1932 Режиссер Сергей Юткевич В ролях Владимир Гардин Мария Блюменталь-Тамарина Татьяна Гурецкая Андрей Абрикосов Борис Тенин Все актеры и съемочная группа 1 постер

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