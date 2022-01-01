Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Встречный
Встречный, 1932
1932 / СССР
6.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Рассказ о рабочих ленинградского турбинного завода, построивших первую советскую турбину.
Развернуть
6.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 58 минут
Год выпуска
1932
Премьера в России
7 ноября 1932
Премьера в мире
7 ноября 1932
Режиссер
Сергей Юткевич
В ролях
Владимир Гардин
Мария Блюменталь-Тамарина
Татьяна Гурецкая
Андрей Абрикосов
Борис Тенин
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
15
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске