Cast
Vladimir Gardin
Babchenko
Mariya Blyumental-Tamarina
Babchikha
Mariya Pototskaya
Ego mat
Leonid Alekseev
Direktor zavoda
Nikolai Kozlovsky
Lazarev
Vladimir Sladkopevtsev
Morgun
Cast and Crew
Composer
Dmitri Shostakovich
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 58 minutes
Production year
1932
World premiere
7 November 1932
Release date
|7 November 1932
|Russia
|
|
|7 November 1932
|USSR
|
|
Production
Rosfilm, Lenfilm Studio, Sovkino
Also known as
Vstrechnyy, Contre-plan, Counterplan, Der Gegenplan, Ellenterv, Il Contropiano, Kontraplan, La Honte, Pozor, Shame, Turbina 50 000, Vstrechnyy: Rabota udarnoy brigady, Встречный, Vstrechnyi