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Poster of Counterplan
6.4
Kinoafisha Films Counterplan
6.4

Counterplan

, 1932
Vstrechnyy
USSR / Drama / 18+
Poster of Counterplan
6.4

Cast

Vladimir Gardin
Babchenko
Mariya Blyumental-Tamarina
Babchikha
Tatyana Guretskaya
Katya
Andrei Abrikosov
Andrei Abrikosov
Pavel
Boris Tenin
Boris Tenin
Vasya
Boris Poslavsky
Skvorzov
Mariya Pototskaya
Ego mat
Leonid Alekseev
Direktor zavoda
Nikolai Kozlovsky
Lazarev
Vladimir Sladkopevtsev
Morgun
Director Sergei Yutkevich, Fridrikh Ermler
Writer Leonid Lyubashevsky, Fridrikh Ermler, Sergei Yutkevich
Composer Dmitri Shostakovich
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 1932
World premiere 7 November 1932
Release date
7 November 1932 Russia
7 November 1932 USSR
Production Rosfilm, Lenfilm Studio, Sovkino
Also known as
Vstrechnyy, Contre-plan, Counterplan, Der Gegenplan, Ellenterv, Il Contropiano, Kontraplan, La Honte, Pozor, Shame, Turbina 50 000, Vstrechnyy: Rabota udarnoy brigady, Встречный, Vstrechnyi

Film rating

6.4
Rate 15 votes
6.5 IMDb
Updated 6 May 2025
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