Катька - Бумажный ранет

Катька - Бумажный ранет

Katka-bumazhnyy ranet 18+
О фильме

Фильм о судьбе деревенской девушки, в середине 1920-х годов приехавшей в Ленинград «подработать на корову» и попавшей в среду обитателей городского «дна». Однако она сумела вырваться из порочного круга и нашла дорогу к новой жизни.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1926
Премьера в мире 24 декабря 1926
Дата выхода
24 декабря 1926 Россия 12+
Производство Sovkino
Другие названия
Katka-bumazhnyy ranet, Die van de straat leven, Die von der Straße leben, Kaća, Katka, Petite Pomme de Rainette, Katka's Reinette Apples, Katkan valkoiset omenat, Wykolejeni, Катька «Бумажный ранет»
Режиссер
Фридрих Эрмлер
Эдуард Иогансон
В ролях
Вероника Бужинская
Белла Чернова
Яков Гудкин
Федор Никитин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
14 голосов
7.2 IMDb
Отзывы о фильме

