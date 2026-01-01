Фильм о судьбе деревенской девушки, в середине 1920-х годов приехавшей в Ленинград «подработать на корову» и попавшей в среду обитателей городского «дна». Однако она сумела вырваться из порочного круга и нашла дорогу к новой жизни.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 14 минут
Год выпуска1926
Премьера в мире24 декабря 1926
Дата выхода
24 декабря 1926
Россия
12+
ПроизводствоSovkino
Другие названия
Katka-bumazhnyy ranet, Die van de straat leven, Die von der Straße leben, Kaća, Katka, Petite Pomme de Rainette, Katka's Reinette Apples, Katkan valkoiset omenat, Wykolejeni, Катька «Бумажный ранет»