О персоне
Фильмография
Агнешка Яворска
Agnieszka Jaworska
Киноафиша
Персоны
Агнешка Яворска
Агнешка Яворска
Agnieszka Jaworska
Популярные фильмы
6.3
Попелушко: Свобода внутри нас
(2009)
Фильмография Агнешка Яворска
Жанр
Все
Биография
Исторический
Год
Все
2009
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
6.3
Попелушко: Свобода внутри нас
Popieluszko. Wolnosc jest w nas
биография, исторический
2009, Польша
