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Попелушко: Свобода внутри нас
Попелушко: Свобода внутри нас, 2009: актеры и роли
Popieluszko. Wolnosc jest w nas
Попелушко: Свобода внутри нас
2009 / Польша
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Попелушко: Свобода внутри нас, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рафал Вечиньски
В ролях
Адам Воронович
Adam Woronowicz
Юзеф Глемп
Józef Glemp
Марцин Клейно
Артур Бальчиньски
Агнешка Яворска
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