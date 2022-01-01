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Попелушко: Свобода внутри нас Попелушко: Свобода внутри нас
Киноафиша Фильмы Попелушко: Свобода внутри нас Попелушко: Свобода внутри нас, 2009: актеры и роли
Popieluszko. Wolnosc jest w nas Попелушко: Свобода внутри нас 2009 / Польша
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Попелушко: Свобода внутри нас, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рафал Вечиньски
В ролях
Адам Воронович Адам Воронович Adam Woronowicz Юзеф Глемп Józef Glemp Марцин Клейно Артур Бальчиньски Агнешка Яворска
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