Convicted, El destino manda, Verurteilt, Código Penal, Condamnat, Condannato, Das graue Tor zur Hölle, Dømt for drab, Drama en presidio, Inspärrad, Katigoro ton nomo, La loi des bagnards, O Sentenciado, One Way Out, Osudjeni, Sinetöity todistaja, Veroordeeld, Осуждённый
Рейтинг фильма
6.8
Оцените12 голосов
6.8IMDb
Цитаты
George KnowlandВот идёт идиот первого сорта, в двубортном пиджаке и с набитой головой.
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