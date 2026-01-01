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6.8

Заключенный

, 1950
Convicted
США / боевик, драма, нуар / 18+
Постер фильма Заключенный
6.8

В ролях

Гленн Форд
Гленн Форд
Joe Hufford
Бродерик Кроуфорд
George Knowland
Миллард Митчелл
Malloby
Дороти Мэлоун
Дороти Мэлоун
Kay Knowland
Карл Бентон Рейд
Capt. Douglas
Фрэнк Фэйлен
Ponti - Convict
Уилл Гир
Mapes - Convict
Марта Стюарт
Bertie Williams
Генри О’Нил
Detective Dorn
Дуглас Кеннеди
Det. Bailey
Режиссер Генри Левин
Сценарист Сетон И. Миллер, Мартин Флавин, Уильям Бауэрс, Fred Niblo Jr.
Композитор Джордж Данинг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1950
Премьера в мире 1 августа 1950
Дата выхода
1 августа 1950 США
Производство Columbia Pictures
Другие названия
Convicted, El destino manda, Verurteilt, Código Penal, Condamnat, Condannato, Das graue Tor zur Hölle, Dømt for drab, Drama en presidio, Inspärrad, Katigoro ton nomo, La loi des bagnards, O Sentenciado, One Way Out, Osudjeni, Sinetöity todistaja, Veroordeeld, Осуждённый

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb

Отзывы о фильме

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