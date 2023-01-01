Оповещения от Киноафиши
Постер фильма В укромном месте
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы В укромном месте

В укромном месте

In a Lonely Place 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Диксон Стил, талантливый голливудский сценарист, сидит без работы из-за пьянства и язвительного характера. В один роковой вечер он пригласил к себе Милдред, чтобы поговорить о повести, предложенной ему для адаптации.

Через какое-то время алкоголь и болтовня девушки так утомили Стила, что он выгнал ее. А утром Милдред нашли мертвой и обезображенной… Все улики указывают на Стила, лишь начинающая старлетка Лорел Грей верит в его невиновность.

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1950
Премьера онлайн 1 января 2023
Премьера в мире 17 мая 1950
Дата выхода
1 июля 1951 Австралия
5 июня 1951 Бразилия
19 июля 1950 Великобритания
23 августа 1950 Дания
1 августа 1951 Италия
7 февраля 1951 Мексика
1 октября 1952 Португалия
17 мая 1950 США
8 сентября 1950 Финляндия
8 июня 1951 Франция
28 августа 1950 Швеция
Сборы в мире $22 291
Производство Santana Pictures Corporation
Другие названия
In a Lonely Place, La muerte en un beso, Le violent, Ein einsamer Ort, En un lugar solitario, Nakna nerver, В укромном месте, Behind the Mask, Dipsasmenos gia idoni, El derecho de matar, Hermot pinnalla, Il diritto di uccidere, Într-un loc singuratic, Late at Night, Magányos helyen, Manden uden hæmninger, Matar ou Não Matar, Muerte en un beso, Na osamljenom mjestu/Na osamljenome mjestu, Na osamljenome mestu, Na usamljenom mestu, Na usamljenom mjestu, Nakne nerver, No Silêncio da Noite, Paura senza perché, Pustka, Tehlike işareti, Vreemde ontmoeting, Διψασμένος για ηδονή, Σε έναν έρημο τόπο, У затишному місці, 孤独な場所で, 孤独的嫌疑人, 蘭閨艷血
Режиссер
Николас Рэй
В ролях
Хамфри Богарт
Хамфри Богарт
Глория Грэм
Фрэнк Лавджой
Карл Бентон Рейд
Арт Смит
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

8.1
Оцените 16 голосов
7.9 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
