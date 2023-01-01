Отзывы о фильме
Диксон Стил, талантливый голливудский сценарист, сидит без работы из-за пьянства и язвительного характера. В один роковой вечер он пригласил к себе Милдред, чтобы поговорить о повести, предложенной ему для адаптации.
Через какое-то время алкоголь и болтовня девушки так утомили Стила, что он выгнал ее. А утром Милдред нашли мертвой и обезображенной… Все улики указывают на Стила, лишь начинающая старлетка Лорел Грей верит в его невиновность.
|1 июля 1951
|Австралия
|5 июня 1951
|Бразилия
|19 июля 1950
|Великобритания
|23 августа 1950
|Дания
|1 августа 1951
|Италия
|7 февраля 1951
|Мексика
|1 октября 1952
|Португалия
|17 мая 1950
|США
|8 сентября 1950
|Финляндия
|8 июня 1951
|Франция
|28 августа 1950
|Швеция