Диксон Стил, талантливый голливудский сценарист, сидит без работы из-за пьянства и язвительного характера. В один роковой вечер он пригласил к себе Милдред, чтобы поговорить о повести, предложенной ему для адаптации.

Через какое-то время алкоголь и болтовня девушки так утомили Стила, что он выгнал ее. А утром Милдред нашли мертвой и обезображенной… Все улики указывают на Стила, лишь начинающая старлетка Лорел Грей верит в его невиновность.