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Заключенный
Заключенный, 1950: актеры и роли
Convicted
Заключенный
1950 / США
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Заключенный, 1950: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Генри Левин
Henry Levin
В ролях
Гленн Форд
Glenn Ford
Бродерик Кроуфорд
Broderick Crawford
Миллард Митчелл
Millard Mitchell
Дороти Мэлоун
Dorothy Malone
Карл Бентон Рейд
Carl Benton Reid
Фрэнк Фэйлен
Frank Faylen
Уилл Гир
Will Geer
Марта Стюарт
Martha Stewart
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