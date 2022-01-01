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Киноафиша Фильмы Заключенный Заключенный, 1950: актеры и роли
Convicted Заключенный 1950 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Заключенный, 1950: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Генри Левин Henry Levin
В ролях
Гленн Форд Гленн Форд Glenn Ford Бродерик Кроуфорд Broderick Crawford Миллард Митчелл Millard Mitchell Дороти Мэлоун Дороти Мэлоун Dorothy Malone Карл Бентон Рейд Carl Benton Reid Фрэнк Фэйлен Frank Faylen Уилл Гир Will Geer Марта Стюарт Martha Stewart
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