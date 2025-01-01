L'inspecteur adjoint AntoineДолжен признаться, вы мне нравитесь, мисс Дора Моние.
Dora MonierЯ?
L'inspecteur adjoint AntoineПотому что, честно говоря, вы — именно мой тип. С женщинами у нас никогда не будет шансов.
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Dora MonierРуку чуть выше. Выше. Нет, подожди, мне кажется, тебе нужно...
Jenny LamourАх, нет, нет. Просто скажи, чего хочешь. Я не люблю, когда меня трогают.
Dora MonierО, Морису это точно нравится.
Jenny LamourС ним по-другому, дорогая. Мне этого мало не бывает.
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Maurice MartineauПочему Бриньон меня не пригласил?
Jenny LamourОн даже не знает, что ты существуешь.
Maurice MartineauТы ему не сказал, что женат?
Jenny LamourЯ не дура.
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Maurice MartineauДженни, пожалуйста, веди себя прилично.
Jenny LamourЧто случилось? Лео учил меня отличной песне.
Maurice MartineauИспользуя руки?
LéopardiВот это ум! Болван ты. Разве ты не знаешь, что в Марселе поют руками?
Maurice MartineauЛадно, но это не повод трогать бедра моей жены.
Jenny LamourОн отбивал такт.
LéopardiПусть говорит, дорогая. Представь себе, чтобы какой-то юнец ревновал старого ворчуна вроде меня. Это лестно. Невероятно глупо, но приятно.
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Jenny LamourСцена заставляет меня потеть. Трусики насквозь мокрые.
LéopardiДавай посмотрим.
Jenny LamourО! От такого удара ты бы сдох.
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Jenny LamourЯ люблю именно его. Другие мужчины меня утомляют. Это не только физическое. Это духовное. Без него я потеряна. Может показаться тебе сумасшествием, но Морис — мой огонь. Он может не гореть ярко, но освещает мне путь.
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Georges Brignon[восхищённо разглядывая обнажённую модель]О, восхитительно. Просто восхитительно. И так целомудренно. Говори что хочешь, но я лучше потрачу деньги на это, чем на Манэ или Пикассо. Здесь гораздо больше интересного.
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Maurice MartineauСкажи, где ты была?
Jenny LamourЯ выпила с одним очень важным человеком. Вот так!
Maurice MartineauБриньон?
Jenny LamourБриньон? Почему ты так говоришь? Понятно. Конечно, Дора меня сдала.
Maurice MartineauНе говори так. Она ни в чём не виновата. Просто выполнила свой долг. Бриньон — опасная сволочь.
Jenny LamourОна должна это знать.
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Dora MonierВам нужно уходить.
Jenny LamourСкучный тип?
Dora MonierКлиент. Грязный старик, который приводит девушек фотографироваться. И какие девушки!
Jenny LamourХорошая работа.
Dora MonierОбещаю, я не ради удовольствия это делаю.
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Mme BeauvoirОна упоминала ужин?
Maurice MartineauНет, но это не важно.
Mme BeauvoirНа плите фасоль, а в буфете телятина!
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Léopardi[Морису]Не вздумай обманываться. Мне было бы стыдно сомневаться в такой хорошей девчонке, как Дженни. Она тебя обожает. Никто не бывает так предан, как она. Мужики — такие идиоты. Правда, Жинет?
GinetteИ правильно, к тому же.
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Дженни ЛамурДумаешь, ты умная, да? Я добьюсь, чтобы он меня простил.
Морис МартеноДа, и я вас обоих убью.
Дженни ЛамурТы дурак, так убей меня. Тебя быстро поймают. Гильотина тебе светит.
Морис МартеноУ меня алиби будет.
Дженни ЛамурТы? Слишком неуклюжий. Тебя на гильотину!
Морис МартеноТебе бы этого и хотелось.
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Jenny LamourПри Людовике XV я была бы мадам де Помпадур. Я бы им всем кровь из носу подняла!
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L'inspecteur adjoint AntoineМы вращаемся в самых разных кругах, встречаем массу людей. Гравировке меня научил фальшивомонетчик, бухгалтерии — жулик. Танго пыталась научить танцовщица из такси, но бесполезно. Это не моё.
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Dora MonierЯ не входила в его типаж. Бриньон был буржуа, очень застенчивый. Я слишком отталкивающая. Ему нужны были эти молодые девчонки, которыми он мог доминировать.
L'inspecteur adjoint AntoineГрязный старый извращенец.
Dora MonierДа.
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Dora Monier[Дженни]Я не хочу, чтобы ты попала в тюрьму. Там тебе отрежут волосы. Холодно. Я этого не хочу.
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L'inspecteur adjoint AntoineЗначит, вы признаёте, что фотографировали этих девушек?
Dora MonierПочему бы и нет? Разве обнажённые снимки запрещены?
L'inspecteur adjoint AntoineЗависит от снимков. Но этим занимается отдел по нравам. Меня интересуют только модели.
Dora MonierК сожалению, я их не знаю. Он подбирал их где попало. Были разные — всех цветов и размеров.
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Emile LafourЧем меньше я вижу копов, тем лучше себя веду.
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VioletteАх, он такой хороший человек. Не то что Фернан.
L'inspecteur adjoint AntoineЯ иногда занимаюсь фотографией по воскресеньям. Ничего особенного. Снимаю дома, старые лавки, узкие улочки. Барнивел подсадил меня на это.
Dora MonierБарнивел?
L'inspecteur adjoint AntoineНе помнишь его? Старик был замечательный. К сожалению, у него была одна особенность — он травил людей. Уничтожил всю свою семью. Жену, двух дочерей, зятя. Снимал их на смертном одре. Настоящий художник.
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Maurice MartineauЯ такой дурак. Мне следовало быть с такой девушкой, как ты, Дора.
Dora MonierНе расстраивайся. Я — девушка с причудами.
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L'inspecteur adjoint AntoineЧто ты там делала? Ты была любовницей Бриньона или весёлого Мориса?
Dora MonierПочему бы и не того и другого сразу?
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L'inspecteur adjoint AntoineНе играй святую. Я знаю таких, как ты. Ты — энергичная.
Jenny LamourЭнергичная? Что это должно значить? Бедняжка. Я родилась в лютый мороз в двухкомнатной квартире. Нас там жило шестеро двенадцать лет. Двенадцать лет, как хозяин квартиры кричал из-за долга. Боли в животе из-за плохого мяса. Мылись в раковине. Папе понадобилось шесть лет, чтобы умереть в той комнате. Хотеть уйти — это значит быть энергичной?