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Киноафиша Фильмы Набережная Орфевр Цитаты из фильма Набережная Орфевр

Цитаты из фильма Набережная Орфевр

L'inspecteur adjoint Antoine Должен признаться, вы мне нравитесь, мисс Дора Моние.
Dora Monier Я?
L'inspecteur adjoint Antoine Потому что, честно говоря, вы — именно мой тип. С женщинами у нас никогда не будет шансов.
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Dora Monier Руку чуть выше. Выше. Нет, подожди, мне кажется, тебе нужно...
Jenny Lamour Ах, нет, нет. Просто скажи, чего хочешь. Я не люблю, когда меня трогают.
Dora Monier О, Морису это точно нравится.
Jenny Lamour С ним по-другому, дорогая. Мне этого мало не бывает.
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Maurice Martineau Почему Бриньон меня не пригласил?
Jenny Lamour Он даже не знает, что ты существуешь.
Maurice Martineau Ты ему не сказал, что женат?
Jenny Lamour Я не дура.
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Maurice Martineau Дженни, пожалуйста, веди себя прилично.
Jenny Lamour Что случилось? Лео учил меня отличной песне.
Maurice Martineau Используя руки?
Léopardi Вот это ум! Болван ты. Разве ты не знаешь, что в Марселе поют руками?
Maurice Martineau Ладно, но это не повод трогать бедра моей жены.
Jenny Lamour Он отбивал такт.
Léopardi Пусть говорит, дорогая. Представь себе, чтобы какой-то юнец ревновал старого ворчуна вроде меня. Это лестно. Невероятно глупо, но приятно.
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Jenny Lamour Сцена заставляет меня потеть. Трусики насквозь мокрые.
Léopardi Давай посмотрим.
Jenny Lamour О! От такого удара ты бы сдох.
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Jenny Lamour Я люблю именно его. Другие мужчины меня утомляют. Это не только физическое. Это духовное. Без него я потеряна. Может показаться тебе сумасшествием, но Морис — мой огонь. Он может не гореть ярко, но освещает мне путь.
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Georges Brignon [восхищённо разглядывая обнажённую модель] О, восхитительно. Просто восхитительно. И так целомудренно. Говори что хочешь, но я лучше потрачу деньги на это, чем на Манэ или Пикассо. Здесь гораздо больше интересного.
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Maurice Martineau Скажи, где ты была?
Jenny Lamour Я выпила с одним очень важным человеком. Вот так!
Maurice Martineau Бриньон?
Jenny Lamour Бриньон? Почему ты так говоришь? Понятно. Конечно, Дора меня сдала.
Maurice Martineau Не говори так. Она ни в чём не виновата. Просто выполнила свой долг. Бриньон — опасная сволочь.
Jenny Lamour Она должна это знать.
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Dora Monier Вам нужно уходить.
Jenny Lamour Скучный тип?
Dora Monier Клиент. Грязный старик, который приводит девушек фотографироваться. И какие девушки!
Jenny Lamour Хорошая работа.
Dora Monier Обещаю, я не ради удовольствия это делаю.
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Mme Beauvoir Она упоминала ужин?
Maurice Martineau Нет, но это не важно.
Mme Beauvoir На плите фасоль, а в буфете телятина!
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Léopardi [Морису] Не вздумай обманываться. Мне было бы стыдно сомневаться в такой хорошей девчонке, как Дженни. Она тебя обожает. Никто не бывает так предан, как она. Мужики — такие идиоты. Правда, Жинет?
Ginette И правильно, к тому же.
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Дженни Ламур Думаешь, ты умная, да? Я добьюсь, чтобы он меня простил.
Морис Мартено Да, и я вас обоих убью.
Дженни Ламур Ты дурак, так убей меня. Тебя быстро поймают. Гильотина тебе светит.
Морис Мартено У меня алиби будет.
Дженни Ламур Ты? Слишком неуклюжий. Тебя на гильотину!
Морис Мартено Тебе бы этого и хотелось.
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Jenny Lamour При Людовике XV я была бы мадам де Помпадур. Я бы им всем кровь из носу подняла!
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L'inspecteur adjoint Antoine Мы вращаемся в самых разных кругах, встречаем массу людей. Гравировке меня научил фальшивомонетчик, бухгалтерии — жулик. Танго пыталась научить танцовщица из такси, но бесполезно. Это не моё.
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Dora Monier Я не входила в его типаж. Бриньон был буржуа, очень застенчивый. Я слишком отталкивающая. Ему нужны были эти молодые девчонки, которыми он мог доминировать.
L'inspecteur adjoint Antoine Грязный старый извращенец.
Dora Monier Да.
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Dora Monier [Дженни] Я не хочу, чтобы ты попала в тюрьму. Там тебе отрежут волосы. Холодно. Я этого не хочу.
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L'inspecteur adjoint Antoine Значит, вы признаёте, что фотографировали этих девушек?
Dora Monier Почему бы и нет? Разве обнажённые снимки запрещены?
L'inspecteur adjoint Antoine Зависит от снимков. Но этим занимается отдел по нравам. Меня интересуют только модели.
Dora Monier К сожалению, я их не знаю. Он подбирал их где попало. Были разные — всех цветов и размеров.
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Emile Lafour Чем меньше я вижу копов, тем лучше себя веду.
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Violette Ах, он такой хороший человек. Не то что Фернан.
L'inspecteur adjoint Antoine Фернан?
Violette Мой парень. Он может быть таким грубым.
L'inspecteur adjoint Antoine Отлично. Кому какое дело?
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L'inspecteur adjoint Antoine Я иногда занимаюсь фотографией по воскресеньям. Ничего особенного. Снимаю дома, старые лавки, узкие улочки. Барнивел подсадил меня на это.
Dora Monier Барнивел?
L'inspecteur adjoint Antoine Не помнишь его? Старик был замечательный. К сожалению, у него была одна особенность — он травил людей. Уничтожил всю свою семью. Жену, двух дочерей, зятя. Снимал их на смертном одре. Настоящий художник.
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Maurice Martineau Я такой дурак. Мне следовало быть с такой девушкой, как ты, Дора.
Dora Monier Не расстраивайся. Я — девушка с причудами.
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L'inspecteur adjoint Antoine Что ты там делала? Ты была любовницей Бриньона или весёлого Мориса?
Dora Monier Почему бы и не того и другого сразу?
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L'inspecteur adjoint Antoine Не играй святую. Я знаю таких, как ты. Ты — энергичная.
Jenny Lamour Энергичная? Что это должно значить? Бедняжка. Я родилась в лютый мороз в двухкомнатной квартире. Нас там жило шестеро двенадцать лет. Двенадцать лет, как хозяин квартиры кричал из-за долга. Боли в животе из-за плохого мяса. Мылись в раковине. Папе понадобилось шесть лет, чтобы умереть в той комнате. Хотеть уйти — это значит быть энергичной?
L'inspecteur adjoint Antoine Конечно.
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L'inspecteur adjoint Antoine Вы — женщина серьезная. Вам не свойственны мимолетные романы.
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L'inspecteur adjoint Antoine Альбер! Тебя поймали?
L'inspecteur qui arrête Albert Как дурака. Во время облава.
L'inspecteur adjoint Antoine Я же предупреждал тебя не соваться в Пигаль.
Albert Я ещё не в ж#пе.
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L'inspecteur adjoint Antoine Ты по-настоящему заботишься о своей подруге.
Dora Monier В горе и в радости. Я её люблю.
L'inspecteur adjoint Antoine Я знаю.
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L'inspecteur adjoint Antoine Грязное дело.
Le commissaire principal de la P.J. Так оно обычно и бывает.
L'inspecteur adjoint Antoine Взволнован, во всеоружии...
Le commissaire principal de la P.J. Ожидаешь хорошее дело...
L'inspecteur adjoint Antoine А в итоге — как всегда. Полный н##.
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Jenny Lamour Мне не нравится, когда ты суёшь нос в дела Мориса.
Dora Monier Не будь глупой. Мы друзья. Морис и я выросли вместе.
Jenny Lamour Друзья с детства, да? Сначала в куличики играют, а потом в постели лежат.
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L'inspecteur adjoint Antoine Они напоминают мне моих негров из Легиона. Тамтамы.
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Jenny Lamour Правда в том, что он меня не понимает.
Dora Monier Он же мужчина. Мужчины нас по-настоящему не понимают.
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Jenny Lamour Глупышка! Я дразню только тех, кто мне нравится.
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