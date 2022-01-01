Куле Вампе, или Кому принадлежит мир?, 1932

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о выходе в прокат О фильме Фильм посвящён проблемам безработицы и левого движения в Веймарской республике. Название относится к палаточному городку в сельской местности недалеко от Берлина. Развернуть 6.6 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6 Продолжительность 1 час 20 минут Год выпуска 1932 Премьера в России 14 мая 1932 Премьера в мире 14 мая 1932 Режиссер Златан Дудов В ролях Герта Тиле Эрнст Буш Марта Уолтер Адольф Фишер Лили Шёнборн-Анспах Все актеры и съемочная группа 1 постер

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