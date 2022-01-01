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Куле Вампе, или Кому принадлежит мир?
Kuhle Wampe oder: Wem gehört die Welt?
Куле Вампе, или Кому принадлежит мир?, 1932
1932 / Германия
6.6
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Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
драма
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О фильме
Фильм посвящён проблемам безработицы и левого движения в Веймарской республике. Название относится к палаточному городку в сельской местности недалеко от Берлина.
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6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
1932
Премьера в России
14 мая 1932
Премьера в мире
14 мая 1932
Режиссер
Златан Дудов
В ролях
Герта Тиле
Эрнст Буш
Марта Уолтер
Адольф Фишер
Лили Шёнборн-Анспах
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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