О персоне
Фильмография
Александр Арутюнов
Sasha Arutyunov
Александр Арутюнов
Sasha Arutyunov
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Мой добрый папа
(1970)
Фильмография Александр Арутюнов
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1970
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
7.4
Мой добрый папа
Moy dobryy papa
драма
1970, СССР
