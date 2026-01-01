Оповещения от Киноафиши
Александр Арутюнов Sasha Arutyunov
Александр Арутюнов

Александр Арутюнов

Sasha Arutyunov

Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Мой добрый папа 7.4
Мой добрый папа (1970)

Фильмография Александр Арутюнов

Жанр
Год
Мой добрый папа 7.4
Мой добрый папа Moy dobryy papa
драма 1970, СССР
