RellianЕсли ты считаешь, что надежды нет, ты тем самым гарантируешь, что её не будет. Если же веришь, что есть инстинкт свободы, что есть возможности что-то изменить, тогда есть шанс, что ты сможешь помочь сделать мир лучше.
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BenКогда занимаешься с женщиной любовью, будь нежным и слушай её. Относись к ней с уважением и достоинством, даже если не любишь.
BenМоча выходит не из влагалища, а из уретры, которая находится внутри наружных половых губ. Но, в общем, да, там она писает... Все держите глаза открыты, ищем любую дичь.
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Ben[останавливает автобус, чтобы сделать выговор своим унылым детям] Мы не можем пойти на похороны мамы. Мы должны делать то, что нам говорят. В некоторых битвах не выиграть. Сильные управляют жизнью слабых. Так устроен мир. Это несправедливо и жестоко. Но это просто хреново. Нам надо заткнуться и принять это.
BenКрэк — это кристаллизованный, сильно вызывающий зависимость производный стимулятора кокаина. В середине 80-х он ускорил разрушение городских кварталов. Люди, подсевшие на крэк, некоторые из них дети, как вы, убивали друг друга из-за пустяков, из-за своих Найков.
NaiОни убивали друг друга из-за Найков? Греческой богини победы с крыльями?
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Ben[про флиртующих девушек]Иди поговори с ними. У нас есть время.
BoСпроси её, что она думает о рабочих, которые поднимают вооружённое восстание против эксплуататорских классов и их государственных структур?
BenНу, марксисты могут быть не менее геноцидальными, чем капиталисты.
BoИли она диалектический материалист и считает борьбу классов главной?
BenИзбегай марксизма. И не говори, что ты троцкист.
BoТроцкист. Только сталинист назвал бы троцкиста троцкитом. А я уже не троцкист. Я маоист.
BenТы говоришь на шести языках. У тебя высшая математика, теоретическая физика! Вот о чём я говорю! Чёрт возьми, чему эти люди тебя научат?
BoЯ ничего не знаю! Я ничего не знаю! Я урод из-за тебя! Ты сделал нас уродами! И мама знала это! Она понимала! Если это не из е##ной книги, я ни о чём не знаю!
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Ben[перехватив элегию у священника]Прежде всего, Лесли практиковала буддизм, который для неё был философией, а не организованной религией. На самом деле, Лесли терпеть не могла все организованные религии. Для неё это были самые опасные сказки, когда-либо придуманные, созданные, чтобы вызвать слепое повиновение и посеять страх в сердцах невинных и неосведомлённых. Для неё единственным ужаснее смерти было бы осознание того, что её гниющая плоть навеки окажется заперта в большой коробке и похоронена где-то посреди чёртова поля для гольфа. Хотя абсурд того, что её будет хоронить человек, который даже её не знал, — именно такой комический штрих, который Лесли бы оценила. Если уж ничего другого, у неё было чувство юмора. Я хочу вам кое-что прочесть, чтобы вы поняли, что я имею в виду.
[достаёт листок бумаги]
BenПоследняя воля и завещание Лесли. Цитирую: "В случае моей смерти я, Лесли Эбигейл Кэш, буддаистка, желаю быть кремирована. Мои похороны, если их так можно назвать, должны стать празднованием жизненного цикла с музыкой и танцами. После этого я выражаю желание, чтобы мои прах был доставлен в неприметное место, желательно общественное и многолюдное. После чего мой прах должен быть быстро и бесцеремонно смыт в ближайшем туалете." Конец цитаты. Вот это я понимаю — комедия.
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KielyrЛадно, можешь так думать, но мы не смеёмся над людьми. Правда, пап?
KielyrПотому что рассказ ведётся с его точки зрения, и ты как бы понимаешь его и даже сочувствуешь. Что удивительно, ведь он по сути педофил. Но его любовь к ней красива. Хотя это своего рода обман, потому что это так неправильно. Он старый и фактически её насилует. Из-за этого я чувствую... ненавижу его. Но при этом как-то жалею.
Ben[прохожим, когда он стоит голый в дверях автобуса]Это всего лишь член. У каждого мужика он есть. Мы все — животные Земли.
Nai[ждет у пикникового стола]Во время еды — одежда!
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Ellen[перехватывает Бо и Клэр по пути на свидание]Уже почти полночь. Искренне надеюсь, что вы, двое влюблённых, не делаете того, что я думаю, что вы делаете.
Bo[говорит очень быстро]Я знаю, что ты думаешь. Но я знаю, что твоя дочь только что многому меня научила. Она расширила мой кругозор, помогла мне вырасти. Когда мы только что впервые поцеловались, это... Эндорфины, которые твоя дочь пустила по моему телу, были как дельфины, плывущие по моей крови. То, как она открыла меня, она проникла глубоко внутрь меня, и я знаю, что я проник глубоко, глубоко внутрь твоей дочери. И... но не-не так. Я бы с удовольствием, когда... Когда это будет нужно для... Я, я хочу детей когда-нибудь. Но не сейчас, конечно.
Bo[обращается к ошарашенной Клэр]Но когда ты будешь готова, когда я буду готов, потому что я думаю, что это должно быть совместное решение. Это решение, которое мы должны принять вместе. Но когда ты будешь готова, я буду готов. Я готов для тебя, если ты меня примешь... Клэр... Какая у тебя фамилия?
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HarperИзвини, что это не соответствует твоим высоким стандартам!
BenЗнание, как вправить сломанную кость или лечить серьёзный ожог — это смешно? Уметь ориентироваться по звёздам в полной темноте — это смешно? Узнавать съедобные растения, шить одежду из шкур животных, выживать в лесу только с ножом — это тебе кажется смешным?
BenХорошо. Тогда завтра после обеда сделаешь краткую презентацию по M-теории. Поспорь с Бо и Реллом насчёт Уиттена и Дирака.
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[первые реплики]
Ben[семья собирается вокруг убитого оленя]Сегодня мальчика больше нет. Вместо него — мужчина.
Bo[отрывает кровавый кусок от предложенного угощения]
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[по громкой связи автобуса, пока дети с недоверием смотрят в окна на пригород с торговыми центрами вдоль шоссе]
BenВнимание, все туристы. С вами капитан. Вот перед вами воплощение слов Кэлвина Кулиджа: бизнес — это бизнес Америки. Наша демократия — один из ярчайших маяков социальной справедливости в истории человечества, а большинство наших сограждан устраивают бешеный шопинг как основную форму общения. Давайте, поехали! Пойдёмте за покупками! Эти цены просто с ума сойти!
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[Бен забирает свои деньги у кассира и возвращается к детям; наблюдая растерянные и обеспокоенные лица детей]