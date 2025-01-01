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Киноафиша Фильмы Капитан Фантастик Цитаты из фильма Капитан Фантастик

Цитаты из фильма Капитан Фантастик

Rellian Если ты считаешь, что надежды нет, ты тем самым гарантируешь, что её не будет. Если же веришь, что есть инстинкт свободы, что есть возможности что-то изменить, тогда есть шанс, что ты сможешь помочь сделать мир лучше.
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Ben Когда занимаешься с женщиной любовью, будь нежным и слушай её. Относись к ней с уважением и достоинством, даже если не любишь.
Bo Я знаю.
Ben Всегда говори правду. Всегда выбирай правильный путь.
Bo Я знаю.
Ben Живи каждый день так, будто он последний. Впитывай жизнь. Будь смелым, будь отважным, но цени каждый момент. Всё проходит быстро.
Bo Я знаю.
Ben Не умирай.
Bo Не умру.
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Ben [готовится кремировать жену] Моё лицо — моё, руки — мои, рот — мой, но я — не свой. Я твой.
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Kielyr Нас определяют наши поступки, а не слова.
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Nai Власть народу!
Bo Дай им жару!
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Nai Давайте копать. Иначе ей придётся вечно лежать под этой чушью.
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Rellian Какой ещё надо быть сумасшедший, чтобы отмечать день рождения Ноама Хомского, будто это какой-то официальный праздник? Почему мы не можем праздновать Рождество, как весь остальной мир?
Ben Ты предпочел бы праздновать какого-то выдуманного волшебного эльфа вместо живого гуманиста, который столько сделал для прав человека и взаимопонимания?
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Nai [из заднего сиденья] Что значит изнасилование?
Ben Это когда человек, обычно мужчина, заставляет другого человека, обычно женщину, заняться с ним сексом против её воли.
Nai Ага.
Ben Кто голоден?
Kids Я! Я!
Nai Что такое секс?
Ben Это когда мужчина вставляет свой член во влагалище женщины... Все держите глаза открытыми, ищем оленей.
Nai Зачем мужчине вставлять член во влагалище женщины?
Ben Потому что это доставляет удовольствие им обоим. И потому что сочетание спермы мужчины и яйцеклетки женщины может создать ребёнка и продолжить род человеческий.
Nai Но там она писает.
Ben Моча выходит не из влагалища, а из уретры, которая находится внутри наружных половых губ. Но, в общем, да, там она писает... Все держите глаза открыты, ищем любую дичь.
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Ben [останавливает автобус, чтобы сделать выговор своим унылым детям] Мы не можем пойти на похороны мамы. Мы должны делать то, что нам говорят. В некоторых битвах не выиграть. Сильные управляют жизнью слабых. Так устроен мир. Это несправедливо и жестоко. Но это просто хреново. Нам надо заткнуться и принять это.
[теперь поворачивается на месте]
Ben Да к чёрту всё это!
[заводит автобус и включает громко музыку волынки]
Kids [все радуются]
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Harper Дети не пьют вино.
Ben Во Франции и других странах дети постоянно пьют немного вина. Это для пищеварения. Это не крэк.
Nai Что такое крэк?
Ben Крэк — это кристаллизованный, сильно вызывающий зависимость производный стимулятора кокаина. В середине 80-х он ускорил разрушение городских кварталов. Люди, подсевшие на крэк, некоторые из них дети, как вы, убивали друг друга из-за пустяков, из-за своих Найков.
Nai Они убивали друг друга из-за Найков? Греческой богини победы с крыльями?
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Ben [про флиртующих девушек] Иди поговори с ними. У нас есть время.
Bo Спроси её, что она думает о рабочих, которые поднимают вооружённое восстание против эксплуататорских классов и их государственных структур?
Ben Ну, марксисты могут быть не менее геноцидальными, чем капиталисты.
Bo Или она диалектический материалист и считает борьбу классов главной?
Ben Избегай марксизма. И не говори, что ты троцкист.
Bo Троцкист. Только сталинист назвал бы троцкиста троцкитом. А я уже не троцкист. Я маоист.
Ben Понял. Забыл, извини.
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Ben Роты с кавалерией не будет. Никто волшебным образом не появится и не спасёт тебя в конце.
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Bo Я просто хочу поступить в колледж.
Ben Ты говоришь на шести языках. У тебя высшая математика, теоретическая физика! Вот о чём я говорю! Чёрт возьми, чему эти люди тебя научат?
Bo Я ничего не знаю! Я ничего не знаю! Я урод из-за тебя! Ты сделал нас уродами! И мама знала это! Она понимала! Если это не из е##ной книги, я ни о чём не знаю!
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Ben [перехватив элегию у священника] Прежде всего, Лесли практиковала буддизм, который для неё был философией, а не организованной религией. На самом деле, Лесли терпеть не могла все организованные религии. Для неё это были самые опасные сказки, когда-либо придуманные, созданные, чтобы вызвать слепое повиновение и посеять страх в сердцах невинных и неосведомлённых. Для неё единственным ужаснее смерти было бы осознание того, что её гниющая плоть навеки окажется заперта в большой коробке и похоронена где-то посреди чёртова поля для гольфа. Хотя абсурд того, что её будет хоронить человек, который даже её не знал, — именно такой комический штрих, который Лесли бы оценила. Если уж ничего другого, у неё было чувство юмора. Я хочу вам кое-что прочесть, чтобы вы поняли, что я имею в виду.
[достаёт листок бумаги]
Ben Последняя воля и завещание Лесли. Цитирую: "В случае моей смерти я, Лесли Эбигейл Кэш, буддаистка, желаю быть кремирована. Мои похороны, если их так можно назвать, должны стать празднованием жизненного цикла с музыкой и танцами. После этого я выражаю желание, чтобы мои прах был доставлен в неприметное место, желательно общественное и многолюдное. После чего мой прах должен быть быстро и бесцеремонно смыт в ближайшем туалете." Конец цитаты. Вот это я понимаю — комедия.
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Kielyr Ладно, можешь так думать, но мы не смеёмся над людьми. Правда, пап?
Ben Верно. Мы не смеёмся над людьми.
Vespyr Кроме христиан.
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Ben Это прекрасная ошибка. Но ошибка.
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Vespyr Да, спасибо, Зай.
Ben Можно ли изменить уникальное?
Kids [хором] Нет.
Nai [в своём костюме лягушки] Мы не ненавидим бабушку и дедушку, но остальная часть их племени — фашистские капиталисты.
Kielyr Ты просто повторяешь то, что говорит папа.
Nai [щурясь] Я записываю всё, что ты говоришь — в своей голове.
Kielyr Ты вообще знаешь, кто такие фашисты?
Nai Жестокие националистические боевики, которых поддерживает крупный бизнес, и они — тоталитарные диктаторы однопартийной системы.
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Kielyr Что такое бордель?
Ben Дом терпимости... Что ты читаешь?
Kielyr «Лолита»?
Ben Я не задавал эту книгу.
Kielyr Я листаю вперёд.
Ben И?
Kielyr Интересно.
Rellian Интересно!
Bo Запрещённое слово!
Zaja Пап, Кайлэр сказала «интересно»!
Ben «Интересно» — это не слово. Ты же знаешь, что его надо избегать... Будь точнее.
Kielyr Это тревожно.
Ben Более точно.
Kielyr Можно я просто почитаю?
Ben После того как расскажешь нам свой анализ.
Kielyr Там старик любит девочку, а ей всего двенадцать.
Ben Вот и весь сюжет.
Kielyr Потому что рассказ ведётся с его точки зрения, и ты как бы понимаешь его и даже сочувствуешь. Что удивительно, ведь он по сути педофил. Но его любовь к ней красива. Хотя это своего рода обман, потому что это так неправильно. Он старый и фактически её насилует. Из-за этого я чувствую... ненавижу его. Но при этом как-то жалею.
Ben Отлично.
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Ben Маме сейчас нужно быть в больнице.
Vespyr Но ты же говорил, что больницы — отличное место для здорового человека, если он хочет помереть.
Zaja Ты говорил, что американцы плохо образованы и слишком много лечатся.
Kielyr Ты говорил, что Американская медицинская ассоциация — жадные шлюхи, готовые раздвинуть ноги для большой фармы.
Ben Все это правда. Но у мамы недостаточно серотонина — нейромедиатора, который проводит электрические сигналы в мозгу.
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Ben [Реллиан висит на страховочной веревке] Рел? Можешь пошевелить пальцами? С- Т-О-П. Сохраняй спокойствие, думай, наблюдай и планируй.
Zaja Если ты упадёшь на камни внизу, тебя убьёт тупая травма. Или внутреннее кровотечение из-за множественных переломов. Или разрыв изгиба толстой кишки.
Ben Да, спасибо, Зай.
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Ben [прохожим, когда он стоит голый в дверях автобуса] Это всего лишь член. У каждого мужика он есть. Мы все — животные Земли.
Nai [ждет у пикникового стола] Во время еды — одежда!
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Ellen [перехватывает Бо и Клэр по пути на свидание] Уже почти полночь. Искренне надеюсь, что вы, двое влюблённых, не делаете того, что я думаю, что вы делаете.
Bo [говорит очень быстро] Я знаю, что ты думаешь. Но я знаю, что твоя дочь только что многому меня научила. Она расширила мой кругозор, помогла мне вырасти. Когда мы только что впервые поцеловались, это... Эндорфины, которые твоя дочь пустила по моему телу, были как дельфины, плывущие по моей крови. То, как она открыла меня, она проникла глубоко внутрь меня, и я знаю, что я проник глубоко, глубоко внутрь твоей дочери. И... но не-не так. Я бы с удовольствием, когда... Когда это будет нужно для... Я, я хочу детей когда-нибудь. Но не сейчас, конечно.
Bo [обращается к ошарашенной Клэр] Но когда ты будешь готова, когда я буду готов, потому что я думаю, что это должно быть совместное решение. Это решение, которое мы должны принять вместе. Но когда ты будешь готова, я буду готов. Я готов для тебя, если ты меня примешь... Клэр... Какая у тебя фамилия?
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Harper Извини, что это не соответствует твоим высоким стандартам!
Ben Я говорю правду своим детям. Я не вру им.
Harper Защищать детей от определённых понятий, которые они ещё не могут понять, — это не значит им врать!
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Ben Когда занимаешься с женщиной любовью, будь нежным и слушай её. Относись с уважением и достоинством, даже если не любишь.
Bo Я знаю.
Ben Всегда говори правду. Всегда выбирай достойный путь.
Bo Я знаю.
Ben Живи каждый день так, будто он последний. Впитывай его. Будь смелым, будь отважным, но цени это. Всё быстро проходит.
Bo Я знаю.
Ben Не умирай.
Bo Не умру.
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Ben [идём к скамейкам для пикника после кражи в магазине] Где ещё мы можем улучшиться?
Bo Провальная стратегия выхода. Все вышли через одни и те же двери. Никто не использовал погрузочную зону. Если бы она оказалась заблокирована, мы все бы застряли.
Ben М-м.
Vespyr Плохое планирование места эвакуации. Наверное, нам не стоило всем сразу идти к автобусу.
Kielyr Заранее назначенные точки встречи были бы гораздо безопаснее.
Ben С другой стороны, миссия "Освободить еду" выполнена.
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Harper Бен, ты звучишь просто смешно.
Ben Знание, как вправить сломанную кость или лечить серьёзный ожог — это смешно? Уметь ориентироваться по звёздам в полной темноте — это смешно? Узнавать съедобные растения, шить одежду из шкур животных, выживать в лесу только с ножом — это тебе кажется смешным?
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Rellian Мы хотим выполнить задание.
Ben Нет. Никакого задания нет.
Nai Задание: спасти папу и маму.
Vespyr Мама хотела быть кремирована.
Rellian И мы хотим почтить её волю.
Nai И смыть её в унитаз.
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Bo Мы вернулись в Штаты из-за академического отпуска папы. Он пишет книгу о докторе Споке.
Claire О, я обожаю «Звёздный путь».
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[последние слова]
Ben [собираем ланч] Ладно, завтракай. Школьный автобус будет через 15 минут.
[дети собрались за обычным кухонным столом]
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Ben [дети занимаются у костра] Весп? Как у тебя дела?
Vespyr Я только что закончил двенадцатую главу, «Мир на ниточке».
Ben [беспокойный взгляд сомнения]
Vespyr Что?
Ben Есть проблемы с квантовой запутанностью? Длина Планка против времени Планка?
Vespyr Всё нормально.
Ben Хорошо. Тогда завтра после обеда сделаешь краткую презентацию по M-теории. Поспорь с Бо и Реллом насчёт Уиттена и Дирака.
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[первые реплики]
Ben [семья собирается вокруг убитого оленя] Сегодня мальчика больше нет. Вместо него — мужчина.
Bo [отрывает кровавый кусок от предложенного угощения]
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[по громкой связи автобуса, пока дети с недоверием смотрят в окна на пригород с торговыми центрами вдоль шоссе]
Ben Внимание, все туристы. С вами капитан. Вот перед вами воплощение слов Кэлвина Кулиджа: бизнес — это бизнес Америки. Наша демократия — один из ярчайших маяков социальной справедливости в истории человечества, а большинство наших сограждан устраивают бешеный шопинг как основную форму общения. Давайте, поехали! Пойдёмте за покупками! Эти цены просто с ума сойти!
🧡
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[Бен забирает свои деньги у кассира и возвращается к детям; наблюдая растерянные и обеспокоенные лица детей]
Ben Ладно. И что теперь?
Nai Что со всеми не так?
Kielyr Они больные?
Ben Что ты имеешь в виду?
Zaja Все такие толстые.
[резкий переход к кадрам с полными посетителями и сотрудниками банка]
Ben Да, именно так.
Zaja Толстые, как бегемоты.
Nai Так говорить нехорошо.
Zaja Но посмотрите!
[с ударением]
Zaja [резкий переход к кадрам с полными посетителями и сотрудниками банка]
Kielyr Ладно, вы можете так думать, но мы не смеёмся над людьми. Верно, пап?
Ben Верно... мы не смеёмся над людьми.
Vespyr Кроме христиан.
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