[перехватив элегию у священника]

Прежде всего, Лесли практиковала буддизм, который для неё был философией, а не организованной религией. На самом деле, Лесли терпеть не могла все организованные религии. Для неё это были самые опасные сказки, когда-либо придуманные, созданные, чтобы вызвать слепое повиновение и посеять страх в сердцах невинных и неосведомлённых. Для неё единственным ужаснее смерти было бы осознание того, что её гниющая плоть навеки окажется заперта в большой коробке и похоронена где-то посреди чёртова поля для гольфа. Хотя абсурд того, что её будет хоронить человек, который даже её не знал, — именно такой комический штрих, который Лесли бы оценила. Если уж ничего другого, у неё было чувство юмора. Я хочу вам кое-что прочесть, чтобы вы поняли, что я имею в виду.