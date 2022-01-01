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Псы, 1989: актеры и роли
Псы
1989 / СССР
6.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Псы, 1989: актеры и роли
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Режиссер
Дмитрий Светозаров
В ролях
Михаил Жигалов
Юрий Кузнецов
Андрей Краско
Александр Суснин
Николай Исполатов
Алексей Крыченков
Райхан Айткожанова
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