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Прекрасная и ужасная жизнь Лени Рифеншталь
Киноафиша Фильмы Прекрасная и ужасная жизнь Лени Рифеншталь Прекрасная и ужасная жизнь Лени Рифеншталь, 1993: актеры и роли
Die Macht der Bilder: Leni Riefenstahl Прекрасная и ужасная жизнь Лени Рифеншталь 1993 / Франция / Великобритания / Германия / Бельгия
8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Прекрасная и ужасная жизнь Лени Рифеншталь, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рэй Мюллер Ray Müller
В ролях
Лени Рифеншталь Leni Riefenstahl Марлен Дитрих Марлен Дитрих Marlene Dietrich Вальтер Френц Walter Frentz Сабуро Ито
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