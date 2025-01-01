Dr. van Straaten [снимает очки] Ах. Без сомнения, ты думал, что будет очень забавно наблюдать, как рушатся мои заветные сомнения.

Eliot Foley [саркастично] Мм, очень умно с нашей стороны, должен сказать. Интересно, есть ли у нас ещё сюрпризы в запасе.

[камера фокусируется на руках доктора ван Страатена, которые он вертит очки]

Walter Craig Вот оно — твои очки!

Dr. van Straaten Что с моими очками?

Walter Craig Это будет позже. Мы пьем. Ты разбиваешь свои очки, и вдруг в комнате становится темно. И потом, Фоули, ты говоришь что-то, что-то о смерти человека, о котором я никогда не слышал. Вот тут мой сон превращается в кошмар. Кошмар ужаса.

Joan Cortland Ужас? Какой именно ужас?

Walter Craig Я чувствую, как моя сила воли уходит. Я будто в плену у силы, которая ведет меня к чему-то невыразимо злому.

Dr. van Straaten Это значит, у тебя на совести что-то тяжёлое. А теперь, по моему мнению...