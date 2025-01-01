[первые реплики]
[Уолтер Крейг подъезжает к ферме Пилигрим и осматривается с выражением лица, которое одновременно подозрительное и ошарашенное]
Eliot Foley
А! Уолтер Крейг?
Walter Craig
Приветствую. Вы — Элиот Фоули.
[они пожимают руки]
Eliot Foley
Да, это я. Очень рад, что вы смогли приехать. Давайте вашу сумку. Я потом машину уберу. Знаете, после того, как я вам позвонил, подумал — нахальство с моей стороны просить занятого архитектора, как вы, провести выходные с совершенно незнакомыми людьми.
Walter Craig
[про себя]
Совсем незнакомыми?
Eliot Foley
Видите ли, у нас тут совсем тесно. Нужно минимум две спальни.
Walter Craig
И всего одна гостиная.
Eliot Foley
Да, всего одна гостиная. Но обо всём этом поговорим завтра, хорошо?
[они заходят в дом]
Eliot Foley
Знакомы с этими местами?
Walter Craig
Нет. Никогда тут не был. Нет, на самом деле.
Eliot Foley
Давайте ваши вещи.
[он замечает, что Крейг уже вешает шляпу и пальто на вешалку в нише]
Eliot Foley
Ха-ха, как ты это заметил? Профессиональный глаз, да?
Walter Craig
Конечно.
Eliot Foley
У нас есть ещё семь гостей, так что я поселил вас в сарае. Но не волнуйтесь...
Walter Craig
...там центральное отопление и все современные удобства.
Eliot Foley
Именно так я и хотел сказать!
Eliot Foley
Ну, сюда; думаю, чай уже начали подавать.
Walter Craig
Да, да, начали.