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Киноафиша Фильмы Глубокой ночью Цитаты из фильма Глубокой ночью

Цитаты из фильма Глубокой ночью

[Мать Салли пришла забрать её на вечеринку в честь её крестного, Эдвина]
Салли О'Хара Но, мама, я не могу! Видишь ли, это мистер Крэйг, и я одна из персонажей в его сне!
миссис О'Хара [энергично пожимает ему руку] О, здравствуйте! Какая забавная игра в шарады! Значит, вы понимаете, да? А бедный Эдвин такой чувствительный. Ну, пошли же!
Салли О'Хара Мамочка, нельзя! Видишь ли, мистер Крэйг собирается меня ударить — жестоко!
миссис О'Хара Ой, ну, я уверена, он может кого-нибудь другого ударить. Ну, пошли, дорогая!
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Hearse Driver Внутри помещается только один, сэр.
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[последние реплики]
Walter Craig Элиот Фоули, ферма Пилигрим... Интересно, почему это так знакомо.
Mrs. Craig Уикенд за городом? Надо съездить.
Walter Craig М-м. Бросим монетку.
Mrs. Craig [смеётся]
Walter Craig Орёл — я еду, решка — нет.
[подбрасывает монету]
Mrs. Craig Орёл.
Walter Craig Я еду.
Mrs. Craig Именно то, что тебе нужно, дорогой, это поможет избавиться от этих жутких кошмаров.
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Eliot Foley Странная шутка: она... она совсем не смешная.
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[говорит о зеркале:]
Peter Cortland Но, в каком-то странном смысле, оно меня завораживает. Мне кажется, что та комната, та, что в зеркале, пытается... притянуть меня к себе. Почти становится настоящей комнатой, а моя спальня — лишь вымыслом.
[он затягивается сигаретой дрожащей рукой]
Peter Cortland И я знаю, что на другой стороне зеркала меня что-то ждёт. Что-то злое. Чудовищно злое. И если я переступлю эту черту, случится что-то ужасное.
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Mrs Foley О, мистер Крейг. Теперь, когда вы с нами познакомились, я уверена, что вам и в голову не придёт о нас снова мечтать.
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[первые реплики]
[Уолтер Крейг подъезжает к ферме Пилигрим и осматривается с выражением лица, которое одновременно подозрительное и ошарашенное]
Eliot Foley А! Уолтер Крейг?
Walter Craig Приветствую. Вы — Элиот Фоули.
[они пожимают руки]
Eliot Foley Да, это я. Очень рад, что вы смогли приехать. Давайте вашу сумку. Я потом машину уберу. Знаете, после того, как я вам позвонил, подумал — нахальство с моей стороны просить занятого архитектора, как вы, провести выходные с совершенно незнакомыми людьми.
Walter Craig [про себя] Совсем незнакомыми?
Eliot Foley Видите ли, у нас тут совсем тесно. Нужно минимум две спальни.
Walter Craig И всего одна гостиная.
Eliot Foley Да, всего одна гостиная. Но обо всём этом поговорим завтра, хорошо?
[они заходят в дом]
Eliot Foley Знакомы с этими местами?
Walter Craig Нет. Никогда тут не был. Нет, на самом деле.
Eliot Foley Давайте ваши вещи.
[он замечает, что Крейг уже вешает шляпу и пальто на вешалку в нише]
Eliot Foley Ха-ха, как ты это заметил? Профессиональный глаз, да?
Walter Craig Конечно.
Eliot Foley У нас есть ещё семь гостей, так что я поселил вас в сарае. Но не волнуйтесь...
Walter Craig ...там центральное отопление и все современные удобства.
Eliot Foley Именно так я и хотел сказать!
Eliot Foley Ну, сюда; думаю, чай уже начали подавать.
Walter Craig Да, да, начали.
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[Питер открывает подарок на день рождения своей невесты для него]
Peter Cortland Ты что, не стал делать свой портрет, да?
Joan Cortland [улыбаясь нежно] Нет, я подумала, тебе понравится посмотреть на себя.
[он открывает упаковку и видит там зеркало]
Peter Cortland Дорогая, это просто прелесть!
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[Гольфисты Ларри и Джордж в пабе спорят из-за прекрасной Мэри, к которой оба питают чувства, и которая нравится им обоим. Мэри сидит между ними, но они ведут себя так, будто её нет рядом. Все трое выглядят подавленными, подбородки опущены на руки]
Larry Potter Хотел бы я, чтобы ты сдох, старик.
George Parratt Было бы не хуже, если бы ты.
Larry Potter Джордж! Я придумал!
George Parratt Что?
Larry Potter Поиграем за неё!
George Parratt Завтра утром. Восемнадцать лунок!
Larry Potter Матч!
George Parratt Проигравший исчезнет с лица земли.
Larry Potter Навсегда.
George Parratt Договорились.
[они пожимают руки]
Mary Конечно! Почему мы раньше не додумались!
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Larry Potter Это полностью твоя вина: с призраком не получится жульничать!
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Питер Кортланд Знаешь, это зеркало, что ты мне подарила? Ты случайно не из какого-нибудь магазина приколов его взяла?
Джоан Кортланд Конечно, нет. Почему?
Питер Кортланд Когда я сегодня вечером одевался, и вот как раз завязывал галстук, вдруг понял — отражение какое-то не такое.
Джоан Кортланд Что значит — не такое?
Питер Кортланд Я видел не свою комнату, а какую-то другую.
Джоан Кортланд Дорогой!
Питер Кортланд Я же говорил, звучит глупо. Это длилось всего мгновение, но я бы поклялся, что видел это. Наверное, какая-то оптическая иллюзия.
Джоан Кортланд [смеётся] Вот уж точно — всё это зеркалами сделано.
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[говорят о предстоящей свадьбе:]
Joan Cortland Торт под контролем. О, и у меня появилось гораздо больше ответов. Лоутоновы не придут, слава Богу. И у нас есть несколько просто ужасных подарков. Знаешь, дорогой, я правда думаю, что нам придётся превратить нашу запасную комнату в Камеру Ужасов.
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Mrs Foley Да ну, Элиот! Эта история просто невероятная и совершенно неприличная!
🧡
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Eliot Foley Помимо моей чепухи, самое любопытное, что у всех вас, даже у Салли, похоже был один из этих необыкновенных опытов
Joan Cortland Возможно, они и не так уж необычны. Возможно, такие вещи случаются у большинства людей.
Eliot Foley То есть, кроме скелета в шкафу у всех ещё и призрак имеется.
[смеётся]
Eliot Foley Прелестная мысль!
Walter Craig А какой призрак в вашем шкафу, доктор?
Dr. van Straaten Ну, был один случай в моей практике, который заставил меня задуматься. Очень даже задуматься.
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Dr. van Straaten Конечно! Доктор ван Страатен. Вы же психиатр. Вы всегда меня лечите. Сейчас вы тоже лечить будете, правда?
Walter Craig Простите, я не совсем понимаю шутку.
Walter Craig Это не шутка. Хотел бы я, чтобы была. Я видел вас в своих снах. Звучит как сентиментальная песня, не правда ли? Я мечтал о вас снова и снова, доктор.
Dr. van Straaten Это едва ли делает вас душевнобольным. Ведь повторяющиеся сны — довольно обычное дело.
Walter Craig Но как же так получилось, что я стал видеть вас во сне? Я же никогда в жизни вас не видел.
Dr. van Straaten Вполне возможно, что вы видели мою фотографию в газетах. Вот почему моё лицо кажется вам знакомым.
Walter Craig Не думаю. И даже если бы и так, разве это причина, чтобы я продолжал видеть вас во сне? Ведь вы для меня ничего не значите.
Dr. van Straaten Хм. Может, это ассоциация. Возможно, я связан с чем-то очень важным для вас.
Walter Craig С чем именно?
Dr. van Straaten Мне бы пришлось вас психоанализировать, чтобы это выяснить.
Walter Craig Но на этом дело не заканчивается. Видите ли, все в этой комнате — часть моего сна. Все.
[гости взорвались возгласами]
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Sally O'Hara Ты мертв? А как насчёт чашечки чая?
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Peter Cortland Нам нужно отложить свадьбу.
Joan Cortland Почему?
Peter Cortland Развод мы будем оформлять целых пять лет.
Joan Cortland Ох, милый. Давай поженимся, а развод потом оформим.
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George Parratt Тот факт, что человек становится призраком, вовсе не означает, что он перестаёт быть джентльменом.
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Walter Craig Доктор, мне приснилось, что я еду в поезде, который проезжает через туннель.
Dr. van Straaten Мне нужно будет видеть вас три раза в неделю.
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Dr. van Straaten Ну, если я марионетка, а мистер Крейг дергает за ниточки, то он хотя бы мог бы рассказать мне чуть больше о роли, которую мне предстоит сыграть.
Walter Craig Хотелось бы, чтобы всё было так просто. Но попытка вспомнить сон — это как, скажем так, быть ночью на грозе. Вспышка молнии, и на мгновение всё становится ярким и потрясающим.
Dr. van Straaten И что же эти молнии уже осветили?
Walter Craig Одна вещь очень яркая и очень ужасная. Я сильно, зверски ударил Сэлли.
Sally O'Hara Ну уж нет! Я прижмусь к мистеру Грейнджеру. Он больше тебя.
Walter Craig Во всяком случае, это непоследовательно. У меня не будет шанса, потому что ты уйдёшь отсюда довольно скоро, внезапно.
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Dr. van Straaten Мистер Крэйг, вы можете описать, что происходит в вашем сне?
Walter Craig Ну, не в деталях. Но всё начинается всегда точно так же, как и сейчас, когда я приехал. Я сворачиваю с главной дороги на просёлочную. На повороте просёлочной появляется дом, и я останавливаюсь, потому что узнаю его. Потом я снова еду дальше. А Фоули встречает меня у входной двери. Я тоже его узнаю. И вот, когда я снимаю пальто, меня охватывает самое странное чувство. Я почти разворачиваюсь и сбегаю, потому что знаю, что встречусь лицом к лицу с шестёркой...
Sally O'Hara Ну, вы пока встретились лицом к лицу только с пятерыми из нас, не считая Элиота.
Walter Craig Верно, пятеро из вас. Шестой появляется позже.
Dr. van Straaten Можете описать этого позднего гостя?
Walter Craig Это привлекательная девушка с тёмными волосами.
Dr. van Straaten [смеётся] Это всё, что вы можете о ней рассказать?
Walter Craig Она приходит совершенно неожиданно и говорит что-то о том, что у неё нет денег.
Eliot Foley Бедная брюнетка, да?
Sally O'Hara Как романтично! Вы по уши в неё влюбляетесь, мистер Крэйг?
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Hugh Grainger Давайте проясним, доктор. Вы ни на секунду не признаёте возможность предвидеть будущее?
Dr. van Straaten Ни на секунду.
Hugh Grainger Ну, вы бы сказали, что я довольно обычный, приземлённый человек, не так ли?
Dr. van Straaten Я воздерживаюсь от ответа. Почему?
Hugh Grainger Ну, когда речь заходит о предвидении будущего, со мной однажды случилось такое, что перевернуло все ваши теории с ног на голову. Что-то, что я не забуду до последнего дня. На самом деле, это был почти мой последний день.
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Dr. van Straaten [снимает очки] Ах. Без сомнения, ты думал, что будет очень забавно наблюдать, как рушатся мои заветные сомнения.
Eliot Foley [саркастично] Мм, очень умно с нашей стороны, должен сказать. Интересно, есть ли у нас ещё сюрпризы в запасе.
[камера фокусируется на руках доктора ван Страатена, которые он вертит очки]
Walter Craig Вот оно — твои очки!
Dr. van Straaten Что с моими очками?
Walter Craig Это будет позже. Мы пьем. Ты разбиваешь свои очки, и вдруг в комнате становится темно. И потом, Фоули, ты говоришь что-то, что-то о смерти человека, о котором я никогда не слышал. Вот тут мой сон превращается в кошмар. Кошмар ужаса.
Joan Cortland Ужас? Какой именно ужас?
Walter Craig Я чувствую, как моя сила воли уходит. Я будто в плену у силы, которая ведет меня к чему-то невыразимо злому.
Dr. van Straaten Это значит, у тебя на совести что-то тяжёлое. А теперь, по моему мнению...
Walter Craig Меня больше не интересует твоё мнение, доктор. Сначала ты потряс меня своими гениальными теориями. Я думал, что всё это — бред. Но появление миссис Грейнджер всё изменило. Я уже был здесь, во сне. По какой-то причине мне дали предвидение будущего. Почему? Не знаю. Хочу знать! Должен знать!
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