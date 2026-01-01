Оповещения от Киноафиши
Мервин Джонс Mervyn Johns
Киноафиша Персоны Мервин Джонс

Мервин Джонс

Mervyn Johns

Дата рождения
18 февраля 1899
Возраст
93 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
6 сентября 1992
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Рождественский гимн 8.1
Рождественский гимн (1951)
Глубокой ночью 7.5
Глубокой ночью (1945)
Моби Дик 7.3
Моби Дик (1956)

Фильмография Мервин Джонс

Жанр
Год
Ученик дьявола 7.1
Ученик дьявола The Devil's Disciple
военный, комедия 1958, США / Великобритания
Моби Дик 7.3
Моби Дик Moby Dick
драма, приключения 1956, США
1984 6.9
1984 1984
драма, фантастика 1956, Великобритания / США
Рождественский гимн 8.1
Рождественский гимн Scrooge
драма, фантастика 1951, Великобритания
Глубокой ночью 7.5
Глубокой ночью Dead of Night
ужасы 1945, Великобритания
Таверна Ямайка 6.4
Таверна Ямайка Jamaica inn
триллер, криминал 1939, Великобритания
