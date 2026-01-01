Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мервин Джонс
Mervyn Johns
Киноафиша
Персоны
Мервин Джонс
Мервин Джонс
Mervyn Johns
Дата рождения
18 февраля 1899
Возраст
93 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
6 сентября 1992
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.1
Рождественский гимн
(1951)
7.5
Глубокой ночью
(1945)
7.3
Моби Дик
(1956)
Фильмография Мервин Джонс
Жанр
Все
Военный
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
1958
1956
1951
1945
1939
Все
6
Фильмы
6
Актер
6
7.1
Ученик дьявола
The Devil's Disciple
военный, комедия
1958, США / Великобритания
7.3
Моби Дик
Moby Dick
драма, приключения
1956, США
6.9
1984
1984
драма, фантастика
1956, Великобритания / США
8.1
Рождественский гимн
Scrooge
драма, фантастика
1951, Великобритания
7.5
Глубокой ночью
Dead of Night
ужасы
1945, Великобритания
6.4
Таверна Ямайка
Jamaica inn
триллер, криминал
1939, Великобритания
