Мэри Мерролл

В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо

Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных

Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах

«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»

«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело

Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым

Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»

5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb

Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026

Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду