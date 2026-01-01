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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Мэри Мерролл
Mary Merrall
Киноафиша
Персоны
Мэри Мерролл
Мэри Мерролл
Mary Merrall
Дата рождения
5 января 1890
Возраст
83 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
31 августа 1973
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.5
Глубокой ночью
(1945)
6.3
Королевство Кэмпбелла
(1957)
Фильмография Мэри Мерролл
6.3
Королевство Кэмпбелла
Campbell's Kingdom
драма, приключения
1957, Великобритания
7.5
Глубокой ночью
Dead of Night
ужасы
1945, Великобритания
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