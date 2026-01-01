Таинственный клиент приглашает архитектора Крэйга в свой дом, и по прибытии у Крэйга появляется странное чувство, что это место ему знакомо, несмотря на то, что ранее он никогда тут не бывал. Вскоре выясняется, что это на самом деле кошмарный сон, и чтобы пробудиться, Крэйгу придётся выслушать пять страшных историй от собравшихся здесь людей.
СтранаВеликобритания
Продолжительность1 час 35 минут
Год выпуска1945
Премьера в мире9 сентября 1945
Дата выхода
9 сентября 1945
Великобритания
28 июня 1946
США
8 мая 1946
Франция
27 декабря 1946
Чехословакия
2 декабря 1946
Швеция
Сборы в мире$35 275
ПроизводствоEaling Studios
Другие названия
Dead of Night, Al morir la noche, Au coeur de la nuit, Gluvo doba noći, Prízraky noci, A Dança da Morte, Az éjszaka halottja, Gece Ölümü, Het tweede gezicht, I nattens garn, In't holst van de nacht, Incubi notturni, Kesk ööpimedust, Kuolema saapuu yöllä, Mantepse poion tha skotosoun apopse, Na Solidão da Noite, Nattens mysterier, Nel cuore della notte, Skuggor i natten, Traum ohne Ende, U progu tajemnicy, Unheimliche Geschichten, Vise de groază, Βαθιά μες στη νύχτα, Μάντεψε ποιον θα σκοτώσουν απόψε, Глубокой ночью, Под покровом ночи, デッド・オブ・ナイト, 夢の中の恐怖