Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Глубокой ночью
Постер фильма Глубокой ночью
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Глубокой ночью

Глубокой ночью

Dead of Night 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Таинственный клиент приглашает архитектора Крэйга в свой дом, и по прибытии у Крэйга появляется странное чувство, что это место ему знакомо, несмотря на то, что ранее он никогда тут не бывал. Вскоре выясняется, что это на самом деле кошмарный сон, и чтобы пробудиться, Крэйгу придётся выслушать пять страшных историй от собравшихся здесь людей.
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1945
Премьера в мире 9 сентября 1945
Дата выхода
9 сентября 1945 Великобритания
28 июня 1946 США
8 мая 1946 Франция
27 декабря 1946 Чехословакия
2 декабря 1946 Швеция
Сборы в мире $35 275
Производство Ealing Studios
Другие названия
Dead of Night, Al morir la noche, Au coeur de la nuit, Gluvo doba noći, Prízraky noci, A Dança da Morte, Az éjszaka halottja, Gece Ölümü, Het tweede gezicht, I nattens garn, In't holst van de nacht, Incubi notturni, Kesk ööpimedust, Kuolema saapuu yöllä, Mantepse poion tha skotosoun apopse, Na Solidão da Noite, Nattens mysterier, Nel cuore della notte, Skuggor i natten, Traum ohne Ende, U progu tajemnicy, Unheimliche Geschichten, Vise de groază, Βαθιά μες στη νύχτα, Μάντεψε ποιον θα σκοτώσουν απόψε, Глубокой ночью, Под покровом ночи, デッド・オブ・ナイト, 夢の中の恐怖
Режиссер
Альберто Кавальканти
Чарльз Крайтон
В ролях
Мервин Джонс
Роланд Калвер
Мэри Мерролл
Гуги Уизерс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Глубокой ночью
Визит инспектора 7.5
Визит инспектора (1954)
Поверженный идол 7.6
Поверженный идол (1948)
Я ходила рядом с зомби 7.0
Я ходила рядом с зомби (1943)
Люди-кошки 7.2
Люди-кошки (1942)

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 14 голосов
7.5 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Это советский хит или картина из Голливуда: тест, который заставит сломать голову уже на первом вопросе
24% от критиков и 82% от зрителей на Rotten Tomatoes: самый спорный фильм 2026 года Бекмамбетова выходит в цифре — точная дата
Что ждет Жука во 2 сезоне «Черного солнца»? Ставки стали выше — на кону не только репутация и должность
Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера
В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда
Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости
С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана
Сукуна, жди беды: кто такой Хаджиме Кашимо из шестой серии «Магической битвы 3»
От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака
Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше