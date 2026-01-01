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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Марко Понтекорво
Marco Pontecorvo
Киноафиша
Персоны
Марко Понтекорво
Марко Понтекорво
Marco Pontecorvo
Дата рождения
8 ноября 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер
Биография Марко Понтекорво
Родился 8 ноября 1966 года. Рим, Италия.
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Популярные фильмы
6.7
Па-Ра-Да
(2008)
6.6
Явление
(2020)
5.4
Неустойчивая погода
(2015)
Фильмография Марко Понтекорво
6.6
Явление
Fatima
драма
2020, Португалия / США
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Рецензия
5.4
Неустойчивая погода
Tempo instabile con probabili schiarite
комедия
2015, Италия
6.7
Па-Ра-Да
Pa-Ra-Da
драма
2008, Италия
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