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Марко Понтекорво
Марко Понтекорво Marco Pontecorvo
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Марко Понтекорво

Marco Pontecorvo

Дата рождения
8 ноября 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер

Биография Марко Понтекорво

Родился 8 ноября 1966 года. Рим, Италия.

Популярные фильмы

Па-Ра-Да 6.7
Па-Ра-Да (2008)
Явление 6.6
Явление (2020)
Неустойчивая погода 5.4
Неустойчивая погода (2015)

Фильмография Марко Понтекорво

Явление 6.6
Явление Fatima
драма 2020, Португалия / США
Смотреть трейлер Рецензия
Неустойчивая погода 5.4
Неустойчивая погода Tempo instabile con probabili schiarite
комедия 2015, Италия
Па-Ра-Да 6.7
Па-Ра-Да Pa-Ra-Da
драма 2008, Италия
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