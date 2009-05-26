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Инсайт, 2009

2009 / Беларусь
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

У психотерапевта Анны Сергеевны Бочкаревой есть все, что принято считать показателями успеха и состоятельности в жизни. Она читает курс лекций в институте, ее статьи печатаются в уважаемых научных изданиях, у нее собственная практика и дом в идеальном порядке. Но однажды система, в которую превратила свою жизнь героиня, разрушается из-за одной единственной встречи. В благотворительном приюте, где Анна работает, появляется новый пациент — странный Старик, которому осталось жить несколько месяцев, и он заставляет Анну по-новому взглянуть на многое — на события прошлого, на ценность человеческих чувств, на раскаяние и на смысл нашего бытия…

7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 26 мая 2009
Возраст 12+
Режиссер
Рената Грицкова
В ролях
Богдан Ступка
Богдан Ступка
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Ольга Иванова
Алексей Шедько
Виктор Рыбчинский
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Инсайт 1 постер
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