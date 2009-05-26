Инсайт, 2009

У психотерапевта Анны Сергеевны Бочкаревой есть все, что принято считать показателями успеха и состоятельности в жизни. Она читает курс лекций в институте, ее статьи печатаются в уважаемых научных изданиях, у нее собственная практика и дом в идеальном порядке. Но однажды система, в которую превратила свою жизнь героиня, разрушается из-за одной единственной встречи. В благотворительном приюте, где Анна работает, появляется новый пациент — странный Старик, которому осталось жить несколько месяцев, и он заставляет Анну по-новому взглянуть на многое — на события прошлого, на ценность человеческих чувств, на раскаяние и на смысл нашего бытия…