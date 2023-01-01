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Сказ о Петре и Февронии Сказ о Петре и Февронии
Киноафиша Фильмы Сказ о Петре и Февронии Сказ о Петре и Февронии, 2017: актеры и роли
Сказ о Петре и Февронии 2017 / Россия
7.5 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 4.7
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Сказ о Петре и Февронии, 2017: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Юрий Кулаков Юрий Кулаков Юрий Рязанов Юрий Рязанов
Роли озвучивали
Станислав Любшин Станислав Любшин Иван Охлобыстин Иван Охлобыстин Ivan Okhlobystin Константин Карасик Константин Карасик Виктор Вержбицкий Виктор Вержбицкий Вадим Медведев Вадим Медведев Диомид Виноградов Диомид Виноградов Владимир Антоник Владимир Антоник Юлия Горохова
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