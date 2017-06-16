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Сказ о Петре и Февронии Сказ о Петре и Февронии
Киноафиша Фильмы Сказ о Петре и Февронии Отзывы о мультфильме «Сказ о Петре и Февронии»
Сказ о Петре и Февронии 2017 / Россия
7.5 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 4.8
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Отзывы о мультфильме «Сказ о Петре и Февронии»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Как во славном городе да во Муроме, княжил-здравствовал мудрый Павел-князь. Благочинно княжил-то, со княгинею. Да и был у него ещё брат меньшой, брат меньшой, неразумненький. Не хотел тот брат под венец идти, Византийских принцесс всё высматривал. (Но принцессы сидели все за морем, муромскими лесами не хаживали). И кручинились мудрый князь со княгинею, видя глупость юного княжича. Той порой беда пришла лютая, беда лютая, неминучая. Ворог злой, супостат лихой, крылья черные по земле стелил…

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Павел Муромский 16 июня 2017, 11:12
Оценка
У фильма два режиссера Юрий Рязанов и Юрий Кулаков)
Фильм смешной, захватывающий, интригующий. Для семейного просмотра.
Фильм о любви способной пожертвовать всем ради любви. О борьбе добра и зла. Шутки прикольные и неожиданные...
16 июня 2017, 11:12 Ответить
Olga Balahonova 11 июля 2017, 00:59
Оценка
Была на Премьере "Сказа о Петре и Февронии" 7.07.17.!!! Незабываемые эмоции от просмотра!!! Удивили и порадовали образы главных положительных героев: красавца, романтика Петра и милой умницы Февронии. С одной стороны как молодые люди, пусть и прошедшего времени, они сначала немного взбаламошные, очень открытые, в чём-то немного резкие, озорные - юные, этим всё сказано. Зато потом приходит понимание друг друга, доверие, и взаимная поддержка в любой ситуации. Пётр безоговорочно поддерживает Февронию и верит ей. Феврония очень светлая, позитивная, мудрая деревенская девушка, лишённая каких то комплексов и запретов, что позволяет ей самой правильно оценивать ситуацию понимать мужа и принимать верные решения. А как они из Мурома уходили вместе... это вообще растрогало…Пётр отказался от управления княжеством, так как дал обет всегда быть рядом со своей женой. И когда её оклеветали, смело принял все тяготы, но жены не оставил.
Но, в конечном счёте, жители не смогли без душевного света и чистоты помыслов Петра и Февронии, без справедливости. Классный получился фильм, только силы зла, конечно, страшновато изображены, а музыкальное сопровождение к этим сценам такое, что не позволяет и усомниться во всём ужасе этого зла, просто холодок по всему телу…и не раз.
Очень порадовала прекрасная песня в чудесном исполнении Валерии «Ты свет моих глаз», песня трогательная до слёз. Эту песню хочется слушать и слушать и черпать в ней душевные силы для жизни.
В общем, очень милый фильм: и сказка, и быль, и фантазия, всё переплетено и облачено в интересное содержание, с драматизмом и местами с комическими ситуациями. Много поучительного и полезного можно подчерпнуть в этом фильме зрителям всех возрастов!!! Любовь Петра и Февронии, окутанная очень тёплыми и нежными отношениями; и вера в справедливость, в себя, в божье заступничество творят чудеса!!!
11 июля 2017, 00:59 Ответить
Пётр Петров 11 июля 2017, 10:20
Оценка
Чудесный мульт! Светлый и нравственный! Обязательно посмотрите, приводите детей, он учит хорошему! Огромная благодарность создателям!
11 июля 2017, 10:20 Ответить
Тамара Ибрагимова 11 июля 2017, 17:15
Оценка
Восхитительно красивый и интересный мультфильм!
Он учит верности - слову, долгу, людям - честности и чести, заботе о других, и делает это так увлекательно, что не оторваться. С нами в кинотеатре сидели и маленькие дети 6-ти-7-ми лет, и подростки 13-ти-15-ти, и взрослые пары - и все словно на одном дыхании смотрели от начала до конца.
Красота и тепло изумительно нарисованных русских пейзажей сплетается в мультифильме с нежной, словно теплый ветерок, музыкой в удивительный узор, который украшает достойное смысловое содержание.
11 июля 2017, 17:15 Ответить
Нина Королёва 11 июля 2017, 17:43
Оценка
Мультфильм великолепен ! Рисовка ,музыка, сюжет ,эмоции героев . героям реально сопереживаешь а злодея реальна сама хочешь придушить настолько он олицетворяет собой всё негативное низкое что может быть в мире а Петр и Феврония сосредоточение всего самого положительного светлого что может быть в людях . Такой и должна быть настоящая любовь !она пройдёт через все испытания и всё равно победит !
11 июля 2017, 17:43 Ответить
Нина Королёва 11 июля 2017, 17:50
Оценка
И ещё огромная благодарность создателем мультфильма за вложенный труд .! вы достойны полных залов и наград ! и любви зрителей!!!
11 июля 2017, 17:50 Ответить
Regina Harisova 11 июля 2017, 18:28
Прекрасная картина! Светлая. Вот что полезно смотреть нашим детям. Взрослым тоже будет интересно . А после совместного просмотра поговорить о добре, любви, милосердии , вере в своем семейном кругу. Благодарим создателей фильма!
11 июля 2017, 18:28 Ответить
vyrelkina.irina 1 сентября 2017, 22:01
О шантаже и семейном счастье.
В 2004 году в прокат вышел полнометражный мультфильм «Князь Владимир». Тогда Юрий Кулаков показал житие князя «красно солнышко»: объединение Руси, борьба с кочевниками, сближение с Константинополем. Мультфильм вышел красочным и захватывающим, а главный герой получился живым. Спустя 13 лет, уже совместно с продюсером «Иерей-сан. Исповедь самурая» Юрием Рязановым, он выпустил новый мультфильм, теперь по мотивам древней легенды о Петре и Февронии Муромских. Сюжет во многом созвучен повести: в Муроме правил славный князь Павел. Однажды жену его Анну захватил змей, и сразился тогда со злодеем Петр, брат Павла, в результате враг был повержен. Однако Петр заболел проказой, и ничего ему не помогало. Целительница Феврония предложила спасти жизнь Петра, с условием, что тот женится на ней. Реальную историю и коммерческий продукт на экране трудно совместить — многое надо смягчить. Тут авторы на славу постарались сгладить углы, но не совсем удачно. Явный шантаж Февронии старательно оттесняется и оправдывается – герои ведь в итоге влюбляются и создают крепкий семейный союз. Феврония не приходит к мысли, что шантаж – плохой поступок. Причина в том, что создатели испугались в полной мере отойти от оригинала, и приспособить «житие» к нынешним представлениям о морали и чести. Отсюда вывод: шантаж можно оправдать. Ключевым двигателем сюжета и основным содержанием мультфильма становится противостояние героев и злодея. Но если в «Князе Владимире» главный антагонист представляется жутким, мрачным – настоящим злом, то в «Сказе» злодей-оборотень выглядит жалко. Он не нагоняет жути и от него не бегут мурашки по спине. Не удалось показать борьбу зла и добра, что так красиво и мощно показали в «Князе». А ведь это основная линия, на которой построен весь сюжет. Общая борьба супругов со злом выводит «Сказ» на мораль о семейной взаимопомощи, которую нужно доносить до зрителей в наше время. Но эта мысль появляется только в конце, в момент сражения со змеем, поэтому она не освещена должным образом. Другая проблема мультфильма — невнятные и невыразительные персонажи. Абсолютно безжизненные главные герои, между ними совсем не чувствуется семейной теплоты (да между Владимиром и принцессой Анной чувствовалось больше нежности, хотя они даже не видели друг друга). В «Князе» каждый герой был живым, легко представить их в реальной жизни: они смеются, переживают, плачут. В «Сказе» же уйма ненужных героев-манекенов. Что до музыкального оформления: оно такое же выцветшее, как и персонажи. То это старославянское пение, то внезапная вставка попсы, которую за уши пытаются притянуть в мультфильм про древнюю Русь. Да, в «князе» тоже есть такие вставки, но они не выглядят так искусственно и нелепо. Музыка поддерживает настроение всего повествования. Если подводить итог: графически мультфильм схож с работами студии «Мельница», но по духу это существенно иная вещь, что само по себе здорово. Здесь проблема преподносится серьезней, четко ставится моральный вопрос. Для современной русской анимации это новый уровень, ведь последнее время постановщики любят сводить мультфильм к шуткам и веселью. Поэтому мультфильм все-таки достоин внимания. 5 из 10
1 сентября 2017, 22:01 Ответить
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