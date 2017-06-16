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Как во славном городе да во Муроме, княжил-здравствовал мудрый Павел-князь. Благочинно княжил-то, со княгинею. Да и был у него ещё брат меньшой, брат меньшой, неразумненький. Не хотел тот брат под венец идти, Византийских принцесс всё высматривал. (Но принцессы сидели все за морем, муромскими лесами не хаживали). И кручинились мудрый князь со княгинею, видя глупость юного княжича. Той порой беда пришла лютая, беда лютая, неминучая. Ворог злой, супостат лихой, крылья черные по земле стелил…