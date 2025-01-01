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Киноафиша Фильмы Т2: Трейнспоттинг Цитаты из фильма Т2: Трейнспоттинг

Цитаты из фильма Т2: Трейнспоттинг

Veronika Что значит «Выбирай жизнь»?
Renton Что?
Veronika «Выбирай жизнь». Саймон иногда так говорит. Он говорит: «Выбирай жизнь, Вероника!»
Renton «Выбирай жизнь». Это был доброжелательный лозунг анти-наркотической кампании 80-х, и мы привыкли добавлять к нему всякое. Например: выбирай... дизайнерское бельё, в тщетной надежде вдохнуть жизнь в мёртвые отношения. Выбирай сумки, выбирай шпильки, кашемир и шёлк, чтобы почувствовать то, что у нас считается счастьем. Выбирай айфон, сделанный в Китае женщиной, которая выпрыгнула из окна, и кладёшь его в карман куртки, только что привезённой с какого-нибудь азиатского базара. Выбирай Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram и тысячу других способов излить свою желчь на людей, которых никогда не видел. Выбирай обновлять профиль, рассказывать миру, что ты ел на завтрак, и надеяться, что кому-то это интересно. Выбирай искать старые связи, отчаянно веря, что выглядишь не хуже них. Выбирай лайв-блогинг, от первой мастурбации до последнего вздоха; человеческое общение сведено к набору данных. Выбирай десять фактов о звёздах, которые делали пластику. Выбирай крики про аборты. Выбирай шутки про изнасилование, травлю шлюх, порноместь и бесконечную волну угнетающей женоненавистничества. Выбирай, что 11 сентября не было, а если и было — виноваты евреи. Выбирай нулевой контракт и двухчасовую дорогу на работу. И выбери то же для своих детей, только хуже, и, может, скажи себе, что лучше, что их вообще не было. А потом сядь и заглуши боль неизвестной дозой неизвестного наркотика, сваренного на кухне какого-то п#зд##а. Выбирай невыполненные обещания и сожаления, что всё сделал не так. Выбирай не учиться на своих ошибках. Выбирай смотреть, как история повторяется. Выбирай медленное примирение с тем, что можешь получить, а не с тем, чего всегда хотел. Смирись с меньшим и держи лицо. Выбирай разочарование и потерю близких, и когда они исчезнут из виду, часть тебя умрёт вместе с ними, пока однажды в будущем, по кусочкам, их не станет вовсе, и от тебя не останется ничего живого или мёртвого. Выбирай своё будущее, Вероника. Выбирай жизнь.
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Simon [в Хайлендсе с Марком и Спадом в память о Томми] Слушай, я стараюсь, Марк, но ничего не чувствую. Мы были молоды, случались плохие вещи. Всё кончено. Можем теперь домой?
Renton Два часа до следующего поезда.
Simon Ё п##ец.
Renton Слушай, мы здесь, чтобы почтить память.
Simon Ностальгия! Вот зачем ты здесь. Ты — турист в своём же прошлом. Просто ты чуть не сдох и теперь тебе тепло и приятно. Какие ещё моменты собираешься вспоминать? Вот хороший: когда ты продал Томми свою первую дозу, втянул его в героин, ВИЧ и в итоге в могилу в двадцать... сколько там? Двадцать два? Двадцать три?
Renton Двадцать три.
Simon Двадцать три. Вот это была невинность.
Renton Да, это моё. Как твоё?
Simon Не знаю, о чём ты.
Renton Она бы уже стала женщиной. Может, у неё были бы дети. Но она так и не успела, да? Не успела прожить жизнь. Потому что её отец, тот, кто должен был её беречь, защищать своё дитя, был слишком занят тем, что колол себе героин, чтобы проверить, дышит ли она вообще. Да. Как с этим справиться?
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Spud Сначала появляется шанс. Потом... предательство.
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Вероника [Рентону и Саймону, по-болгарски] Вы ничего не знаете. Вы ничего не понимаете. Вы живёте прошлым. Там, откуда я, прошлое — это то, что нужно забыть, а здесь вы только и делаете, что о нём говорите. Вы явно так влюблены друг в друга, что мне неловко в вашей компании. Вместо того чтобы смотреть на меня, лучше разденьтесь и еб###сьте друг с другом.
Рентон Ага. Спасибо.
Саймон Пошёл в п##ду.
Рентон Плацебо.
Вероника [смеётся]
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Renton Я дал тебе 4 тысячи фунтов.
Spud А что ты думал, что я с ними сделаю? Я — еб#нный нарик!
Renton Да... Да, наверное, ты им и был.
Spud Я им всё ещё остаюсь.
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[Бэгби роняет таблетки Виагры в кабинку туалета]
Renton [в соседней кабинке поднимает таблетки, смеётся] Что это за движуха? Планируешь что-то особенное, а?
Begbie Дай таблетки, приятель!
Renton Помни, не превышай указанную дозу.
Begbie Дай эти чёртовы таблетки, или я зайду туда и размочу тебе твою чёртову башку!
Renton Да успокойся, блин.
[перекидывает пакет на сторону Бэгби]
Renton Чёрт возьми.
Begbie Ублюдок.
Renton Мудак!
[узнавание постепенно появляется на лицах Рентона и Бэгби. Рентон медленно подходит к двери кабинки. Бэгби выглядывает через перегородку]
Begbie МУДАК!!!
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Spud «Мы пошли пИсать на старую станцию Лейт Централ. Я, Рентон и Бэгби. Там никого не было, скоро станцию снесут. Подошёл какой-то старый пьяница, на которого Бэгби всё время поглядывал, с бутылкой вина в руке.»
Begbie's Father Чё вы тут замышляете, пацаны, а? Трейнспоттинг на Лейт Централ?
Spud «Он говорит, смеясь. Я заметил, что Бэгби был каким-то странно подавленным и неловким. Только тогда я понял — этот старый пьяница был отцом Бэгби.»
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Begbie Сегодня вечером мне надо кое-что сделать, а потом я уйду. Так или иначе, долго ещё меня не увидишь. Вот я и решил заглянуть. Просто заглянуть и пожелать удачи, сынок. Вот и всё.
Frank Juror Спасибо, пап.
Begbie Видишь ли, мне сложно, потому что... У меня в детстве ничего такого не было. Не было, как в отелях...
Frank Juror Менеджмент.
Begbie Ага, ё##ный менеджмент в отелях, вся эта х##ня. У меня ничего такого не было. Но... Мир меняется, да, Джун? Даже если мы — нет. Так что... Береги себя, сынок.
[пауза]
Begbie Старый алкоголик — это мой отец. Этот дурак — твой. Ты будешь лучше нас обоих.
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Diane Марк.
[пауза]
Diane Она для тебя слишком молода.
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Diane Так ты та самая женщина из видео?
Veronika Моё лицо не видно.
Diane Есть у тебя какие-нибудь отличительные знаки? Тату на жопе?
Veronika Конечно нет.
Diane На промежности?
[пауза]
Renton [шёпотом] Это кусочек кожи между вагиной и жопой.
Veronika Фу, мерзко.
Diane Так ты без этих ва-джазлов.
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Simon Знаешь, раз уж мы говорим об этом, могу сказать — полностью обоюдный, эмоциональный, некоммерческий секс достигнут.
Renton Саймон, ты романтик.
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[последние реплики]
Simon Он что, серьёзно?
Renton Записывает их.
Simon Правда?
Renton Так он мне и сказал.
Simon Мёрфи?
Renton Похоже на то.
Simon Так кто же их читать будет?
Renton Вот в этом и загвоздка. Никто.
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Renton Я действительно украл деньги, но они не должны были удивляться. Мы воровали у всех подряд — у магазинов, фирм, соседей, семьи. Друзья — это была просто ещё одна категория жертв.
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Begbie Мир меняется, а? Даже если мы — нет.
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Simon [Вероника делает неудобное фото Марка и Саймона] Сразу же удали это.
Veronika О, я выложила в Твиттер. Никто не увидит.
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Renton Что ты будешь делать?
Veronika Я стану мадам в борделе Саймона.
Renton Но серьёзно... Что ты будешь делать?
Veronika Не знаю. Надо бы домой. Но... Вернуться ни с чем? Без диплома, без работы, даже без денег.
Renton А что дома?
Veronika Знаешь... Просто привязанность. Вот и всё.
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Begbie Ну и кто теперь, блядь, умный п#ц?
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Veronika Мне нравятся твои рассказы. Думаю, тебе стоит их записывать.
Spud Да ты что?
Veronika Да. Просто пиши, как рассказываешь. Смешные они. Я бы почитала.
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[последние слова]
Gail Я придумала название.
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Simon Двадцать лет назад пару пакетов H, качественной дряни, повезли в Лондон — я, Бегби, Спад, Мёрфи. Продали. Неплохая цена — 16 тысяч фунтов, делить на четверых. Он свалил с ними. Унёс всё. И теперь он думает, что я кто? Шл**ха? Что он может просто откупиться? 4 тысячи — даже без процентов. Что мне с этим делать? Купить еб#нную машину времени? Прожить жизнь заново? Только на этот раз без того, чтобы меня грабили и предавали мои *лучш#е* суч#и друзья! Нет, так не работает.
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Simon У меня есть сын. Он в Лондоне с его чёртовой шлюхой-матерью.
Renton Встречаешься с ним?
Simon Довольно регулярно. Сейчас — раз в десять лет.
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Tourism Girl Добро пожаловать в Эдинбург. Добро пожаловать в Эдинбург.
Renton Извините.
Tourism Girl Да?
Renton Откуда вы?
Tourism Girl Словения.
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Veronika У тебя есть деньги на всё это?
Simon Я найду деньги. И сделаю это — ради тебя.
Veronika Когда, Саймон? Я не могу жить обещаниями.
Simon Скоро. Обещаю.
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Renton Всё было у нас впереди, не так ли? Всё ещё было впереди.
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Simon Он не изменился за 20 лет. Та же самодовольная, гнусная, с###ая усмешка на его уродливом лице.
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Renton Три месяца назад у меня было то, что мне сказали — острый коронарный синдром, типа сердечного приступа. Вставили трубку сюда, и у меня стоит металлический стент в левой коронарной артерии. Как новый, говорят. Как новый. Должен продержаться ещё лет 30, говорили. Но не сказали, что делать с этими 30 годами. Два, три, пять — я бы взял. С этим справлюсь. Есть с чем заняться, чтобы прожигать остаток; но 30? Что мне с этим делать? Мне 46, и я — х###й! Нет дома. Некуда вернуться, чтобы назвать это домом. На самом деле никого не знаю. И в чём суть нашего знакомства?
Simon Дружба, пожалуйста.
🧡
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Begbie Мы, блин, шлюхи в Болгарии.
🧡
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Spud Ты! Ты п#д#р!
Renton Что?
Spud Что, б#я, ты со мной делаешь?
Renton Я, б#я, спасал тебе жизнь!
Spud Спасал жизнь? Ты мне всю, б#ядь, жизнь испортил... испортил! А теперь ещё и смерть мою портишь! Спасибо, дружище!
🧡
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Simon Естественно, придётся врать жене. Если нужна вдохновлялка, просто представь, как она отреагирует на это.
[показывает флешку]
Simon Или как это может заинтересовать учеников той элитной частной школы. Думаю, им понравится концовка с этим ремнём на ней. Мне точно понравилось. Я пришлю тебе реквизиты счёта. Жду там тысячу фунтов — к концу недели.
🧡
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Simon Как видишь, я управляю пабом моей старой тётушки. Клиентов мало, и тратят они немного. Иногда даже не стоит открываться. Великая волна джентрификации ещё не добралась до нас.
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Veronika 200 штук.
Simon Я был должен одному человеку.
Veronika Да, ты купил кокс.
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Renton [презентация перед советом по грантам для малого бизнеса для сауны Вероники] Это ремонт и переоборудование культового здания в Лите. Мы видим это как ремесленный опыт проживания с завтраком. Место, которое само по себе уже является целью. На стенах работы местных художников. Свежие продукты местного производства. Программы поддержки, чтобы вдохновить детей в школе мыслить «вне рамок». Внушить им веру: Да, они могут. Когда-то этот порт принимал тысячи судов со всего мира. Сейчас он может возродиться. И мы верим, что наш бизнес займёт центральное место как физически, так и эмоционально — в самом сердце этой новой волны возрождения Лита.
Simon Лит 2.1.
Renton Именно.
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Diane Итак, если я правильно понимаю, заявитель, заместитель директора, утверждает, что стал жертвой попытки вымогательства. Как Сик Бой собирается себя вести?
Renton Сейчас меня зовут Саймон.
Diane Понятно. Саймон.
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Diane Эта консультация была бесплатной. Продолжим? Вот стоимость.
[передаёт Марку листок бумаги]
Renton Ну, это очень разумно.
Diane Это почасовая ставка.
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Simon [оглядывается по квартире] Это не бардак, да?
Renton Нет, просто мужской стиль.
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Renton Ты — наркоман! Так будь им! Будь наркоманом чего-то другого.
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Nurse Привет, Фрэнк. Как ты себя чувствуешь этим утром?
Begbie Немного больно, дорогая.
Nurse Ну, скоро мы сможем убрать эти трубки.
Begbie Спасибо, милая.
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