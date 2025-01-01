Veronika Что значит «Выбирай жизнь»?

Veronika «Выбирай жизнь». Саймон иногда так говорит. Он говорит: «Выбирай жизнь, Вероника!»

«Выбирай жизнь». Это был доброжелательный лозунг анти-наркотической кампании 80-х, и мы привыкли добавлять к нему всякое. Например: выбирай... дизайнерское бельё, в тщетной надежде вдохнуть жизнь в мёртвые отношения. Выбирай сумки, выбирай шпильки, кашемир и шёлк, чтобы почувствовать то, что у нас считается счастьем. Выбирай айфон, сделанный в Китае женщиной, которая выпрыгнула из окна, и кладёшь его в карман куртки, только что привезённой с какого-нибудь азиатского базара. Выбирай Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram и тысячу других способов излить свою желчь на людей, которых никогда не видел. Выбирай обновлять профиль, рассказывать миру, что ты ел на завтрак, и надеяться, что кому-то это интересно. Выбирай искать старые связи, отчаянно веря, что выглядишь не хуже них. Выбирай лайв-блогинг, от первой мастурбации до последнего вздоха; человеческое общение сведено к набору данных. Выбирай десять фактов о звёздах, которые делали пластику. Выбирай крики про аборты. Выбирай шутки про изнасилование, травлю шлюх, порноместь и бесконечную волну угнетающей женоненавистничества. Выбирай, что 11 сентября не было, а если и было — виноваты евреи. Выбирай нулевой контракт и двухчасовую дорогу на работу. И выбери то же для своих детей, только хуже, и, может, скажи себе, что лучше, что их вообще не было. А потом сядь и заглуши боль неизвестной дозой неизвестного наркотика, сваренного на кухне какого-то п#зд##а. Выбирай невыполненные обещания и сожаления, что всё сделал не так. Выбирай не учиться на своих ошибках. Выбирай смотреть, как история повторяется. Выбирай медленное примирение с тем, что можешь получить, а не с тем, чего всегда хотел. Смирись с меньшим и держи лицо. Выбирай разочарование и потерю близких, и когда они исчезнут из виду, часть тебя умрёт вместе с ними, пока однажды в будущем, по кусочкам, их не станет вовсе, и от тебя не останется ничего живого или мёртвого. Выбирай своё будущее, Вероника. Выбирай жизнь.