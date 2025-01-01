Veronika«Выбирай жизнь». Саймон иногда так говорит. Он говорит: «Выбирай жизнь, Вероника!»
Renton«Выбирай жизнь». Это был доброжелательный лозунг анти-наркотической кампании 80-х, и мы привыкли добавлять к нему всякое. Например: выбирай... дизайнерское бельё, в тщетной надежде вдохнуть жизнь в мёртвые отношения. Выбирай сумки, выбирай шпильки, кашемир и шёлк, чтобы почувствовать то, что у нас считается счастьем. Выбирай айфон, сделанный в Китае женщиной, которая выпрыгнула из окна, и кладёшь его в карман куртки, только что привезённой с какого-нибудь азиатского базара. Выбирай Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram и тысячу других способов излить свою желчь на людей, которых никогда не видел. Выбирай обновлять профиль, рассказывать миру, что ты ел на завтрак, и надеяться, что кому-то это интересно. Выбирай искать старые связи, отчаянно веря, что выглядишь не хуже них. Выбирай лайв-блогинг, от первой мастурбации до последнего вздоха; человеческое общение сведено к набору данных. Выбирай десять фактов о звёздах, которые делали пластику. Выбирай крики про аборты. Выбирай шутки про изнасилование, травлю шлюх, порноместь и бесконечную волну угнетающей женоненавистничества. Выбирай, что 11 сентября не было, а если и было — виноваты евреи. Выбирай нулевой контракт и двухчасовую дорогу на работу. И выбери то же для своих детей, только хуже, и, может, скажи себе, что лучше, что их вообще не было. А потом сядь и заглуши боль неизвестной дозой неизвестного наркотика, сваренного на кухне какого-то п#зд##а. Выбирай невыполненные обещания и сожаления, что всё сделал не так. Выбирай не учиться на своих ошибках. Выбирай смотреть, как история повторяется. Выбирай медленное примирение с тем, что можешь получить, а не с тем, чего всегда хотел. Смирись с меньшим и держи лицо. Выбирай разочарование и потерю близких, и когда они исчезнут из виду, часть тебя умрёт вместе с ними, пока однажды в будущем, по кусочкам, их не станет вовсе, и от тебя не останется ничего живого или мёртвого. Выбирай своё будущее, Вероника. Выбирай жизнь.
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Simon[в Хайлендсе с Марком и Спадом в память о Томми]Слушай, я стараюсь, Марк, но ничего не чувствую. Мы были молоды, случались плохие вещи. Всё кончено. Можем теперь домой?
SimonНостальгия! Вот зачем ты здесь. Ты — турист в своём же прошлом. Просто ты чуть не сдох и теперь тебе тепло и приятно. Какие ещё моменты собираешься вспоминать? Вот хороший: когда ты продал Томми свою первую дозу, втянул его в героин, ВИЧ и в итоге в могилу в двадцать... сколько там? Двадцать два? Двадцать три?
RentonОна бы уже стала женщиной. Может, у неё были бы дети. Но она так и не успела, да? Не успела прожить жизнь. Потому что её отец, тот, кто должен был её беречь, защищать своё дитя, был слишком занят тем, что колол себе героин, чтобы проверить, дышит ли она вообще. Да. Как с этим справиться?
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SpudСначала появляется шанс. Потом... предательство.
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Вероника[Рентону и Саймону, по-болгарски]Вы ничего не знаете. Вы ничего не понимаете. Вы живёте прошлым. Там, откуда я, прошлое — это то, что нужно забыть, а здесь вы только и делаете, что о нём говорите. Вы явно так влюблены друг в друга, что мне неловко в вашей компании. Вместо того чтобы смотреть на меня, лучше разденьтесь и еб###сьте друг с другом.
Spud«Мы пошли пИсать на старую станцию Лейт Централ. Я, Рентон и Бэгби. Там никого не было, скоро станцию снесут. Подошёл какой-то старый пьяница, на которого Бэгби всё время поглядывал, с бутылкой вина в руке.»
Begbie's FatherЧё вы тут замышляете, пацаны, а? Трейнспоттинг на Лейт Централ?
Spud«Он говорит, смеясь. Я заметил, что Бэгби был каким-то странно подавленным и неловким. Только тогда я понял — этот старый пьяница был отцом Бэгби.»
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BegbieСегодня вечером мне надо кое-что сделать, а потом я уйду. Так или иначе, долго ещё меня не увидишь. Вот я и решил заглянуть. Просто заглянуть и пожелать удачи, сынок. Вот и всё.
Frank JurorСпасибо, пап.
BegbieВидишь ли, мне сложно, потому что... У меня в детстве ничего такого не было. Не было, как в отелях...
Frank JurorМенеджмент.
BegbieАга, ё##ный менеджмент в отелях, вся эта х##ня. У меня ничего такого не было. Но... Мир меняется, да, Джун? Даже если мы — нет. Так что... Береги себя, сынок.
[пауза]
BegbieСтарый алкоголик — это мой отец. Этот дурак — твой. Ты будешь лучше нас обоих.
SimonДвадцать лет назад пару пакетов H, качественной дряни, повезли в Лондон — я, Бегби, Спад, Мёрфи. Продали. Неплохая цена — 16 тысяч фунтов, делить на четверых. Он свалил с ними. Унёс всё. И теперь он думает, что я кто? Шл**ха? Что он может просто откупиться? 4 тысячи — даже без процентов. Что мне с этим делать? Купить еб#нную машину времени? Прожить жизнь заново? Только на этот раз без того, чтобы меня грабили и предавали мои *лучш#е* суч#и друзья! Нет, так не работает.
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SimonУ меня есть сын. Он в Лондоне с его чёртовой шлюхой-матерью.
RentonВсё было у нас впереди, не так ли? Всё ещё было впереди.
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SimonОн не изменился за 20 лет. Та же самодовольная, гнусная, с###ая усмешка на его уродливом лице.
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RentonТри месяца назад у меня было то, что мне сказали — острый коронарный синдром, типа сердечного приступа. Вставили трубку сюда, и у меня стоит металлический стент в левой коронарной артерии. Как новый, говорят. Как новый. Должен продержаться ещё лет 30, говорили. Но не сказали, что делать с этими 30 годами. Два, три, пять — я бы взял. С этим справлюсь. Есть с чем заняться, чтобы прожигать остаток; но 30? Что мне с этим делать? Мне 46, и я — х###й! Нет дома. Некуда вернуться, чтобы назвать это домом. На самом деле никого не знаю. И в чём суть нашего знакомства?
SpudСпасал жизнь? Ты мне всю, б#ядь, жизнь испортил... испортил! А теперь ещё и смерть мою портишь! Спасибо, дружище!
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SimonЕстественно, придётся врать жене. Если нужна вдохновлялка, просто представь, как она отреагирует на это.
[показывает флешку]
SimonИли как это может заинтересовать учеников той элитной частной школы. Думаю, им понравится концовка с этим ремнём на ней. Мне точно понравилось. Я пришлю тебе реквизиты счёта. Жду там тысячу фунтов — к концу недели.
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SimonКак видишь, я управляю пабом моей старой тётушки. Клиентов мало, и тратят они немного. Иногда даже не стоит открываться. Великая волна джентрификации ещё не добралась до нас.
Renton[презентация перед советом по грантам для малого бизнеса для сауны Вероники]Это ремонт и переоборудование культового здания в Лите. Мы видим это как ремесленный опыт проживания с завтраком. Место, которое само по себе уже является целью. На стенах работы местных художников. Свежие продукты местного производства. Программы поддержки, чтобы вдохновить детей в школе мыслить «вне рамок». Внушить им веру: Да, они могут. Когда-то этот порт принимал тысячи судов со всего мира. Сейчас он может возродиться. И мы верим, что наш бизнес займёт центральное место как физически, так и эмоционально — в самом сердце этой новой волны возрождения Лита.