«Луна над Турином»: Рецензия Киноафиши

Без конца и без начала

В прокат выходит новая лента итальянского режиссёра Давиде Феррарио, снявшего культовую европейскую картину «После полуночи». «Луна над Турином» была представлена на Римском кинофестивале ещё в 2013 году, однако до отечественного проката добралась только сейчас.

Турин расположен на 45-й параллели, равноудалённой от Северного полюса и экватора. Но его обитатели стали забывать, в каком уникальном месте они живут, за исключением тех, кто достиг подобной середины в жизни. Их трое: Мария, Уго и Дарио. Двое из них уже почти достигли среднего возраста, а третий пока ещё только готовится выйти в настоящую жизнь. Но все трое при этом застряли где-то между реальностью и мечтами, пребывая в нерешительности сделать первый шаг на пути к переменам. А ещё Уго влюблён в Марию, которая постоянно отказывает ему, и все они живут под одной крышей, которая досталась Уго в наследство. И совсем скоро герои рискуют остаться на улице, так как забыли про оплату аренды.

Кадр из фильма «Луна над Турином»

Автор очень реалистично прорисовывает своих персонажей, наделяя их уникальными чертами. Мария предстаёт перед нами задумчивой, спокойной, немного загадочной и при этом безмерно романтичной натурой. А Уго – этакий эксцентричный чудак со странностями, постоянно цитирующий любимого философа и щедро окружающий всех своей заботой. И есть ещё Дарио, который назначен рассказчиком этой истории. Он присутствует в кадре, но служит в нём своего рода наблюдателем, периодически изрекающим мудрые мысли и берущим от жизни весь возможный опыт. Эти трое прекрасно дополняют друг друга и существуют в абсолютной гармонии, несмотря на все различия.

Кадр из фильма «Луна над Турином»

«Луна над Турином» – фильм очень поэтичный. Он в лёгкой и ироничной манере рассказывает о преодолении жизненного застоя, о трудностях перехода к чему-то новому. Хотя главные герои уже взрослые люди, они до сих пор не приняли взрослых решений и застряли где-то в состоянии юношеской неопределённости. Но Давиде Феррарио бесконечно любит своих персонажей, а потому помогает им действовать в тот момент, когда у них происходит свойственная возрасту переоценка ценностей. Картина также и о том, как важно помогать друг другу и не прятаться дома от окружающего мира, где царит комфорт, а выходить навстречу приключениям.

Кадр из фильма «Луна над Турином»

Практически любой итальянский фильм – всегда об Италии, о её великой красоте. И в этот раз живописные натурные пейзажи сменяются не менее живописной поэтичностью современного города с его знойной подвижностью и собственным ритмом, но при этом очень уютного. Погружению в атмосферу страны способствует и красивая музыка, которую услышишь только в итальянской картине. Ну и какой же фильм про Италию может существовать без пылкой любви и закипающей страсти? Хоть он и ставит героев перед экзистенциальными вопросами, отвечает он на них в итоге потребностью в том единственном человеке рядом.

Кадр из фильма «Луна над Турином»

Главные герои переживают внутренний кризис, но он не занимает всё полотно картины и не делает из неё угрюмую драму. Порой мы даже его не замечаем, но именно он двигает сюжет и персонажей вперёд. «Луна над Турином» взяла от Вуди Аллена жанр интеллектуальной комедии, а героев позаимствовала у Ноа Баумбаха. Но только вместо одной Греты Гервиг мы увидим сразу трёх.

Кадр из фильма «Луна над Турином»

Не стоит, однако, уповать на эпохальную философию картины. Она здесь есть, но только не назначена за главную, а лишь служит важным дополнением, без которого подобные фильмы не становились бы милыми сердцу. И то, что его показывают летом, ещё более способствует получению удовольствия, ведь в это время в душе просыпается желание действовать и претворять в жизнь заветные мечты.

В российском прокате с 21 июля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Луна над Турином»

Трошина Олеся