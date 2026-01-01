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Фильмография
Мануэла Пароди
Manuela Parodi
Киноафиша
Персоны
Мануэла Пароди
Мануэла Пароди
Manuela Parodi
Дата рождения
9 февраля 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Биография Мануэла Пароди
Родилась 9 февраля 1983 года. Генуя, Италия.
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Популярные фильмы
5.8
Луна над Турином
(2013)
Фильмография Мануэла Пароди
5.8
Луна над Турином
La luna su Turino
драма
2013, Италия
Рецензия
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