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Постер фильма В дрейфе
6.8
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6.8

В дрейфе

, 1923
Drifting
США / драма / 18+
Постер фильма В дрейфе
6.8

В ролях

Присцилла Дин
Lucille Preston
Мэтт Мур
Capt. Arthur Jarvis
Уоллес Бири
Jules Repin
Дж. Фаррелл МакДональд
Murphy
Роуз Дионе
Madame Polly Voo
Эдна Тиченор
Molly Norton
Уильям В. Монг
Dr. Li
Анна Мэй Вонг
Rose Li
Брюс Герен
Billy Hepburn
Marie De Albert
Mrs. Hepburn
Режиссер Тод Браунинг
Сценарист Джон Колтон, Daisy H. Andrews, Gardner Bradford, Тод Браунинг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1923
Премьера в мире 26 августа 1923
Дата выхода
26 августа 1923 США
Производство Universal Pictures
Другие названия
Drifting, I Østens skygge, La marchande de rêves, No Turbilhão, Ópiumtündér, 妖雲渦捲く

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

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