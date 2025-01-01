Небольшая труппа циркачей гастролирует по всей Испании. Главным номером представления является выступление безрукого метателя ножей Алонсо, которому ассистирует роковая цыганская красавица дочь Антонио Занзи, владельца цирка, Нанон. Алонзо влюблён в дочь владельца цирка Нанон. У девушки фобия — она не переносит прикосновений мужских рук и поэтому старается держаться возле безрукого Алонзо, который вскоре догадывается о её страхах и начинает на них играть...
|4 июня 1927
|США
|19 июня 2002
|Франция