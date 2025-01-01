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Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
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Неизвестный

The Unknown 18+
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О фильме

Небольшая труппа циркачей гастролирует по всей Испании. Главным номером представления является выступление безрукого метателя ножей Алонсо, которому ассистирует роковая цыганская красавица дочь Антонио Занзи, владельца цирка, Нанон. Алонзо влюблён в дочь владельца цирка Нанон. У девушки фобия — она не переносит прикосновений мужских рук и поэтому старается держаться возле безрукого Алонзо, который вскоре догадывается о её страхах и начинает на них играть...

Страна США
Продолжительность 50 минут
Год выпуска 1927
Премьера в мире 29 мая 1927
Дата выхода
4 июня 1927 США
19 июня 2002 Франция
Бюджет $217 000
Сборы в мире $4 841
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
The Unknown, L'inconnu, Alonzo the Armless, Alonzo, muž bez rúk, Alonzo, muž bez rukou, Armless Alonzo, Az ismeretlen, Demon cyrku, Den Ukendte, Den ukjendte, Der Mann ohne Hände, Der Unbekannte, Garras humanas, Kädetön Alfonso, Lo desconocido, Lo sconosciuto, Necunoscutul, Nepoznati, O anthropos horis heria, O Homem Sem Braços, O Monstro do Circo, Shirarenu Hito, The Unknown - Der Unbekannte, Ο άνθρωπος χωρίς χέρια, Неизвестный, 知られぬ人
Режиссер
Тод Браунинг
Тод Браунинг
В ролях
Лон Чейни
Норман Керри
Джоан Кроуфорд
Джоан Кроуфорд
Ник де Руи
Джон Джордж
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.8
Оцените 11 голосов
7.7 IMDb
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