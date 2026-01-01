Оповещения от Киноафиши
6.0 Рейтинг IMDb: 6
Торговля людьми

Торговля людьми

Traffic in Souls 18+
О фильме

Мэри Бартон, продавщица в кондитерской, с помощью своего жениха — статного молодого полицейского Берка — разбивает порочный круг высокоорганизованного «белого рабства», в который оказалась вовлечена ее младшая сестра в качестве жертвы.
Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1913
Премьера в мире 24 ноября 1913
Дата выхода
24 ноября 1913 США
Бюджет $5 700
Производство Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
Другие названия
Traffic in Souls, Kampen mot den hvita slafhandeln, Seelenhändler, Taistelu valkoista orjakauppaa vastaan, Tráfico de almas, Торговля людьми
Режиссер
Джордж Лоан Таккер
В ролях
Джейн Гэйл
Этель Грандин
Уильям Х. Тернер
Мэтт Мур
Уильям Уэлш
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.0
14 голосов
6 IMDb
Отзывы о фильме

Newspaper Article МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА ПРОПАЛА. ПОДОЗРЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Очаровательная девочка, работающая в известном магазине сладостей, пропала прошлой ночью, возможно, попала в злые руки. Неужели наши магазины сладостей могут использоваться как рынок для этой позорной торговли?
