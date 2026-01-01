Мэри Бартон, продавщица в кондитерской, с помощью своего жениха — статного молодого полицейского Берка — разбивает порочный круг высокоорганизованного «белого рабства», в который оказалась вовлечена ее младшая сестра в качестве жертвы.
СтранаСША
Продолжительность1 час 28 минут
Год выпуска1913
Премьера в мире24 ноября 1913
Дата выхода
24 ноября 1913
США
Бюджет$5 700
ПроизводствоIndependent Moving Pictures Co. of America (IMP)
Другие названия
Traffic in Souls, Kampen mot den hvita slafhandeln, Seelenhändler, Taistelu valkoista orjakauppaa vastaan, Tráfico de almas, Торговля людьми
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме
Цитаты
Newspaper ArticleМАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА ПРОПАЛА. ПОДОЗРЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Очаровательная девочка, работающая в известном магазине сладостей, пропала прошлой ночью, возможно, попала в злые руки. Неужели наши магазины сладостей могут использоваться как рынок для этой позорной торговли?