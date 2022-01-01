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Гори, гори, моя звезда
Гори, гори, моя звезда, 1970: актеры и роли
Гори, гори, моя звезда
1970 / СССР
7.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Гори, гори, моя звезда, 1970: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Митта
Alexander Mitta
В ролях
Олег Табаков
Елена Проклова
Евгений Леонов
Олег Ефремов
Oleg Yefremov
Леонид Дьячков
Леонид Куравлев
Владимир Наумов
Vladimir Naumov
Нонна Мордюкова
Александр Пороховщиков
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