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Гори, гори, моя звезда
Киноафиша Фильмы Гори, гори, моя звезда Гори, гори, моя звезда, 1970: актеры и роли
Гори, гори, моя звезда 1970 / СССР
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Гори, гори, моя звезда, 1970: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Митта Александр Митта Alexander Mitta
В ролях
Олег Табаков Олег Табаков Елена Проклова Елена Проклова Евгений Леонов Евгений Леонов Олег Ефремов Олег Ефремов Oleg Yefremov Леонид Дьячков Леонид Куравлев Леонид Куравлев Владимир Наумов Владимир Наумов Vladimir Naumov Нонна Мордюкова Нонна Мордюкова Александр Пороховщиков Александр Пороховщиков
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