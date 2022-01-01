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Queen Live in Bohemia Queen Live in Bohemia
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Queen Live in Bohemia

Queen Live in Bohemia, 2015

2015 / Великобритания
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О фильме

Эксклюзивная возможность насладиться живым исполнением Queen — величайшей группы всех времен и народов. Вам также дается уникальный шанс заглянуть за кулисы легендарного концерта группы 1975 года в «Хаммерсмит Одеон» и более подробно узнать о том, как простые парни-задиры стали мировой легендой. Вас ждет потрясающая история о группе всех времен! Помимо живого выступления вы увидите эксклюзивный архивный материал, включающий интервью со всеми четырьмя участниками группы, которые сами расскажут вам о том, что с ними происходило в 1975 году. Вы узнаете, как обычные парни, дающие концерты в пабах и колледжах, смогли завладеть умами и сердцами людей и как их «Богемская Рапсодия» (Bohemian Rhapsody) стала одной из величайших песен. Вы сможете по-настоящему насладиться концертом, который транслировался в прямом эфире на «Би-би-си» в канун Рождества 1975 года прямо из концертного зала «Хаммерсмит Одеон» в Лондоне. Из фильма вы узнаете о главных событиях в карьере группы, происходивших на тот момент и повлиявших на дальнейшее развитие Queen. Вы насладитесь живым исполнением таких величайших хитов как «Killer Queen», «Liar», «Keep Yourself Alive» и «Now I’m Here». Но самый потрясающий момент — это то, что вы сможете увидеть первое в истории живое исполнение теперь уже монументальной классической «Богемской Рапсодии». Эта композиция стала визитной карточкой группы. Именно она отражает трансформацию Queen из амбициозных выскочек в одну из самых легендарных и наиболее влиятельных групп всех времен и народов. В этом фильме впервые досконально были исследованы годы становления Queen. Вам покажут самое первое видео группы, а также кадры из студии во время записи «Богемской Рапсодии». Это уникальная история о ранних Queen, рассказанная самими участниками группы.

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Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2015
Возраст 6+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Том Коркоран
В ролях
Фредди Меркьюри
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Queen Live in Bohemia 1 постер
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