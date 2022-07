Queen: Rock Montreal 1981, 1981

Отпразднуйте особенный день в истории «Queen» вместе с фанатами по всему миру!

«Queen Rock Montreal», легендарный фильм-концерт великих музыкантов, часто называют лучшим живым выступлением группы.

Запись шоу с арены «Монреаль Форум» в 1981-м году стала первым концертом группы, целиком снятым на плёнку 35-мм.

Чтобы поклонники коллектива в полной мере ощутили грандиозность этого события, оригинальные материалы были оцифрованы в формате Ultra HD с отличным объёмным звуком. Театральное и невероятно увлекательное представление расцветёт на больших экранах в разрешении высокой чёткости.

Вы услышите такие всеми любимые хиты, как «We Will Rock You», «Killer Queen», «Under Pressure», «Crazy Little Thing Called Love», «We Are The Champions», «Another One Bites The Dust» и«Bohemian Rhapsody».