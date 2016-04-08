«Логин»: Рецензия Киноафиши

Венгерский триллер о жизни онлайн

В прокат вышел триллер Акоша Барноцкого «Логин». Предыдущая (и единственная) работа венгерского режиссера была комедией, поэтому попытка взяться за другой жанр интересна сама по себе. Тем более что фильм снят по хорошо известному литературному источнику – роману Шодерло де Лакло «Опасные связи». Правда, интерпретирована история так, что узнать первооснову очень и очень трудно: Барноцкий переносит действие в наши дни… и заставляет героев существовать в Интернете. Местом действия режиссер выбирает сайт видеознакомств. Именно там, по сюжету, находят друг друга Бен (Йожеф Талош) и Янка (Нора Парти). У обоих произошло несчастье: Бен потерял дочь, а Янка – мужа, и обоим ясно, что самоубийства близких – дело рук неких обитателей этого сайта. Герои объединяются, чтобы найти и наказать виновных.

Кадр из фильма «Логин» Фильмы на «онлайновую» тему для сегодняшнего кино не редкость. Безусловно понимая ситуацию, Барноцкий делает верный ход: добавляет детективную линию. Это позволяет ему не просто выделить проблему, а сделать невероятно острой. И вот на зрителя один за другим сыпятся вопросы: почему многие предпочитают заменять обычную жизнь виртуальной? Почему так сильно отличается их поведение в жизни и в сети? Не дает расслабиться и жестко построенный визуальный ряд: основную картинку составляют крупные планы лиц героев, говорящих друг с другом в видеочате. Причем этот прием используется без стеснения и имеет очевидную связь с идеей фильма: чем уродливее моральный облик героя, тем пристальнее камера рассматривает его лицо. Кроме того, на экране настойчиво фиксируется время. Эта документальная стилистика максимально отрезвляет и напоминает: виртуальность разрушительна.

Кадр из фильма «Логин» Персонажи балансируют на грани этого разрушения – и с какого-то момента перестают распоряжаться своими жизнями. Янка однажды признается Бену, что боится влюбиться в интернет-образ и разочароваться, узнав человека в обычной жизни. В общем-то, этот закон сетевого мира вполне можно записать в метафоры не только «Логина», но и жизни онлайн вообще. Для героев же фильма метафора оборачивается жестоким кошмаром, втягивая их в водоворот обмана и преступных замыслов. Однако если Барноцкий и сгущает краски, то делает это для того, чтобы те, кому адресован фильм, возможно, узнали в героях себя – потому что история получилась пугающе реальной.

В русском прокате с 7 апреля 2016 Расписание и покупка билетов на фильм «Логин».

Александра Подольникова