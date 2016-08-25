«Ураган: Одиссея ветра»: Рецензия Киноафиши

Симфония ветра

Сэнди, Катрина, Айрин и Люси – это не только ласкающие слух женские имена, но также названия разрушительных и смертоносных ураганов. В документальной картине сразу трёх режиссёров, Сириль Барбанкон, Энди Биатта и Жаклин Фармер, речь идет об урагане Люси, который обрушился на берега Африки и Америки, уничтожив всё на своём пути. Фильм «Ураган: Одиссея ветра» длится чуть менее полутора часа, однако съёмочный процесс занял более трёх лет, на протяжении которых огромная команда людей отслеживала мельчайшие изменения в поведении Люси, и в итоге на экраны вышло поражающее своей красотой и ошеломляющее своими масштабами зрелище.

Кадр из фильма «Ураган: Одиссея ветра»

Эта документальная лента отличается от прочих творений, проливающих свет на последствия стихийных бедствий, в которых акцент сделан, скорее, на оценку ущерба и загубленные человеческие жизни. Вместо этого до зрителя доносится ласковый закадровый голос, который принадлежит никому иному, как урагану, рассказывающему в навеянном произведениями Виктора Гюго стиле историю своей жизни. Главной целью картины, в первую очередь, было описание не ужасающей трагедии, а попытка показать, что Люси является такой же неотъемлемой частью этого мира, как человек или любое другое существо и явление природы. Она предстаёт в качестве элемента одной большой системы, приводящего мироздание в движение и восстанавливающего баланс и гармонию.

Кадр из фильма «Ураган: Одиссея ветра»

Авторы поставили на то, чтобы максимально очеловечить главного героя, которым тут, бесспорно, является Люси. Не раз в фильме подчёркивается, что она может быть не только катастрофой, но и благословением. Люди, чьи судьбы мимолётно освещаются в картине, подтверждают это, говоря о том, как ураган научил их ценить не только свои жизни, но и все те, казалось бы, мелочи, что нас окружают: домашний уют, любимые вещи и покой. Однажды потеряв, они обрели невероятную силу, которая помогает им жить дальше.

Кадр со съёмок фильма «Ураган: Одиссея ветра»

«Ураган: Одиссея ветра» – кино, которое не нагнетает обстановку и не призвано устрашить. И даже сострадание к человеку здесь не является искомой целью. Главное для создателей картины – проследить цикл жизни Люси, которая говорит со зрителями с момента своего рождения и до самой гибели. Для авторов также важно подвести к пониманию того, что ураган, как и всё в мире, имеет начало и конец. Это фильм не о борьбе, а о принятии существующего порядка вещей, где всему отведено своё место.

Кадр из фильма «Ураган: Одиссея ветра»

Более всего поражает искусно проделанная операторская работа, которая завораживает с первой же сцены. Несмотря на мрачность описываемых событий, картина выглядит сочно и ярко. Абсолютно всё здесь, от подводных пейзажей до космических, благодаря безупречной съёмке, предстаёт будто наяву. Вместе с тем, когда ураган достигает своего апогея, он ошеломляет своей разрушительной силой, а члены съёмочной группы кажутся настоящими героями. Ко всему прочему, композитор фильма подобран безупречно, ведь кто ещё, как не Янн Тьерсен так мастерски при помощи своей музыки умеет перенести человека в мир природы?

Если вы немного устали от спецэффектов и хотите увидеть что-то настоящее, но при этом не менее красивое, то «Ураган: Одиссея ветра» вам в этом поможет.

Кадр из фильма «Ураган: Одиссея ветра»

В российском прокате с 25 августа 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Ураган: Одиссея ветра»

Трошина Олеся