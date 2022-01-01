Наша рецензия

Сэнди, Катрина, Айрин и Люси – это не только ласкающие слух женские имена, но также названия разрушительных и смертоносных ураганов. В документальной картине сразу трёх режиссёров, Сириль Барбанкон, Энди Биатта и Жаклин Фармер, речь идет об урагане Люси, который обрушился на берега Африки и Америки, уничтожив всё на своём пути. Фильм «Ураган: Одиссея ветра» длится чуть менее полутора часа, однако съёмочный процесс занял более трёх лет, на протяжении которых огромная команда…