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Ураган: Одиссея ветра Ураган: Одиссея ветра
Киноафиша Фильмы Ураган: Одиссея ветра Отзывы о фильме «Ураган: Одиссея ветра»
Ouragan, l'odyssée d'un vent Ураган: Одиссея ветра 2016 / Франция
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Ураган: Одиссея ветра»

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Сэнди, Катрина, Айрин и Люси – это не только ласкающие слух женские имена, но также названия разрушительных и смертоносных ураганов. В документальной картине сразу трёх режиссёров, Сириль Барбанкон, Энди Биатта и Жаклин Фармер, речь идет об урагане Люси, который обрушился на берега Африки и Америки, уничтожив всё на своём пути. Фильм «Ураган: Одиссея ветра» длится чуть менее полутора часа, однако съёмочный процесс занял более трёх лет, на протяжении которых огромная команда…

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