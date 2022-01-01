Леонардо. История гения, 2016

Перед вами не совсем традиционное кино, которое вы привыкли смотреть в кинотеатрах. Однако от этого документальная картина «Леонардо 4К» не становится менее интересной и увлекательной. На большом экране зрителям предстанет великолепная и легендарная выставка одного из самых выдающихся художников в истории – Леонардо да Винчи. В рамках «Экспо-2015» состоялось мероприятие, посвящённое этому гению. Именно это событие положило начало созданию этого великолепного фильма Лукой Лучини и Нико Маласпина.

Картина «Леонардо 4К» будет показана в специальном формате, который указан в названии. Благодаря этому, вы сможете как бы увидеть всё изнутри и узнать о великих шедеврах всё. Естественно, в ленте выступят самые лучшие в мире специалисты по творчеству да Винчи, которые поделятся с вами информацией о его жизни и творчестве, а также посвятят в тайны таких его величайших работ, как «Тайная вечеря» и «Мона Лиза». Поэтому поклонникам живописи точно не стоит проходить мимо.