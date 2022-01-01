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Леонардо. История гения
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Leonardo 4K

Леонардо. История гения, 2016

2016 / Италия
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Великолепная и легендарная выставка одного из самых выдающихся художников в истории – Леонардо да Винчи
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Причины посмотреть О фильме

Перед вами не совсем традиционное кино, которое вы привыкли смотреть в кинотеатрах. Однако от этого документальная картина «Леонардо 4К» не становится менее интересной и увлекательной. На большом экране зрителям предстанет великолепная и легендарная выставка одного из самых выдающихся художников в истории – Леонардо да Винчи. В рамках «Экспо-2015» состоялось мероприятие, посвящённое этому гению. Именно это событие положило начало созданию этого великолепного фильма Лукой Лучини и Нико Маласпина.

Картина «Леонардо 4К» будет показана в специальном формате, который указан в названии. Благодаря этому, вы сможете как бы увидеть всё изнутри и узнать о великих шедеврах всё. Естественно, в ленте выступят самые лучшие в мире специалисты по творчеству да Винчи, которые поделятся с вами информацией о его жизни и творчестве, а также посвятят в тайны таких его величайших работ, как «Тайная вечеря» и «Мона Лиза». Поэтому поклонникам живописи точно не стоит проходить мимо.

Гениальный Леонардо да Винчи жил в Милане в разные периоды своей жизни. Там, примеряя на себя роли художника, ученого, он создал некоторые из своих величайших работ, среди которых "Тайная вечеря", находящаяся в церкви Санта-Мария-делле-Грацие.Фильм – выставка ЛЕОНАРДО берет за основу масштабную выставку - событие, посвященную Леонардо да Винчи, которая состоялась в рамках ЭКСПО-2015. Под руководством крупнейших специалистов в своей области вам предоставляется уникальный шанс исследовать творчество и личность одного из величайших художников, из живших когда - либо, а благодаря технологии 4K, вы буквально попадете внутрь всех механизмов его  многопланового творческого процесса.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Возраст 12+
Прокатчик НеваФильм Emotion
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7.8
Постер фильма Леонардо. История гения 1 постер
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