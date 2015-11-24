Teatro alla Scala. Храм чудес, 2015

“Театр Ла Скала. Храм чудес” – это фильм-событие, повествующий историю оперного театра, который стал легендой благодаря таким великим артистам, как Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Артуро Тосканини, Мария Каллас, Лукино Висконти, Клаудио Аббадо и Риккардо Мути. Это место, атмосфера которого и по сей день наполнена священностостью. Историю легендарного театра вам поведают дирижер оркестра и режиссер Даниэль Баренбойм и Риккардо Шайи, певцы Мирелла Френи и Пласидо Доминго, балерины Карла Фраччи и Роберто Болле, а также генеральный директор и художественные руководители Перейра, Лисснер и Фонтана.