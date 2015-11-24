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Teatro alla Scala. Храм чудес
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Teatro alla Scala — Il tempio delle meraviglie

Teatro alla Scala. Храм чудес, 2015

2015 / Италия
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

“Театр Ла Скала. Храм чудес” – это фильм-событие, повествующий историю оперного театра, который стал легендой благодаря таким великим артистам, как Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Артуро Тосканини, Мария Каллас, Лукино Висконти, Клаудио Аббадо и Риккардо Мути. Это место, атмосфера которого и по сей день наполнена священностостью. Историю легендарного театра вам поведают дирижер оркестра и режиссер Даниэль Баренбойм и Риккардо Шайи, певцы Мирелла Френи и Пласидо Доминго, балерины Карла Фраччи и Роберто Болле, а также генеральный директор и художественные руководители Перейра, Лисснер и Фонтана.

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 24 ноября 2015
Возраст 12+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Сильвия Корбетта
Все актеры и съемочная группа
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7.8
Постер фильма Teatro alla Scala. Храм чудес 1 постер
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